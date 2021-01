Presedintele CJ Bacau, Valentin Ivancea, testat pozitiv cu noul coronavirus. Politicianul s-a izolat la domiciliu

Ivancea a precizat pe pagina de facebook ca a intrat in autoizolare dupa aflarea rezultatului."Un test PCR pe care l-am facut joi (7 ianuarie) a relevat ca sunt pozitiv la infectia cu virusul COVID-19. Pe cale de consecinta, am intrat imediat in autoizolare, urmand cu strictete indicatiile medicale de specialitate. Precizez ca am respectat regulile de distantare fizica, purtand intotdeauna masca in activitatile desfasurate ca presedinte al Consiliului Judetean Bacau", a scris presedintele CJ Bacau in postare.Valentin Ivancea a mentionat ca a facut aceste teste regulat si ca se simte bine, neavand niciun fel de simptome specifice COVID-19.