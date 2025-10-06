Păcănele și cazinouri doar în stațiunile turistice. Ce șanse are noua inițiativă legislativă: „Guvernanții au nevoie de toți banii din piață”

Jocurile de noroc, așa-numitele păcănele, au avut parte de nenumărate încercări de reglementare din partea autorităților, în condițiile în care societatea civilă a semnalat de nenumărate ori că acestea reprezintă un pericol la adresa populației. Concret, însă, de întâmplat nu s-a întâmplat niciodată nimic, deși România este plină de povești cât se poate de reale ale unor persoane care și-au pierdut casele, mașinile la jocuri de noroc. Ba, unii chiar și partenerii de viață și nu este o exagerare.

Piața jocurilor de noroc – privire de ansamblu

Din acest punct de vedere, de altfel, statul român nu are nicio idee câți dependenți de jocuri de noroc există. Conform Europa Liberă, în 2023 ar fi fost vorba despre 100.000 de astfel de persoane, dar din nou, poate fi o simplă cifră „scoasă din burtă”, în realitate nimeni neștiind care este ordinul de mărime real.

Cât despre dimensiunea pieței în sine, în 2024, piața pariurilor și jocurilor de noroc din România a generat venituri-record de peste 15,5 miliarde lei, aproape de patru ori mai mari decât în 2008, după cum a arătat Economedia. Datele analizate de Termene.ro, citate tot de Economedia, arată, însă, o imagine mai complexă: în ultimii 17 ani au existat peste 2.200 de companii în domeniu, dintre care aproximativ 900 sunt încă active în prezent.

O analiză a pieței de profil este însă mult mai complexă, pentru că jocurile de noroc presupun nu doar persoane care își încearcă norocul în locațiile fizice unde se practică această activitate, ci și online.

Astfel, informații culese de Golazo.ro de la BNR în 2025 arată că jucăm online cu cardul, la noroc, 3% din cifra care se joacă pe plan mondial, în condițiile în care România reprezintă 0,33% din economia globală.

Cât despre ideea de a limita prezența locurilor unde se practică fizic jocurile de noroc, Marcel Ciolacu a fost una dintre figurile publice care s-a lăudat cel mai recent cu acest lucru, dar de întâmplat nu s-a întâmplat nimic concret.

„Guvernul a început aplicarea noii legi privind interzicerea păcănelelor în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Toți cei care nu-și mută urgent aparatele rămân fără licență, conform unui anunț transmis deja de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Nu va exista nicio întârziere. Vrem să curățăm rapid de păcănele 90% din localitățile țării. Urmând să facem regulile pentru cele 10% rămase în acest moment”, spunea Marcel Ciolacu în mai 2024.

Dar, din nou, de întâmplat nu se întâmplă nimic concret.

Mai nou, însă, pentru a se vedea cât de complicat este subiectul în România, deși vedetele, sportivii și influencerii nu mai pot face reclame la jocuri de noroc, conform unei decizii a Codului Audiovizual, totuși detaliile acestei reglementări nu sunt încă cu totul stabilite, în condițiile în care Consiliul Național al Audiovizualului încă urmează să stabilească o definiție concretă a ceea ce înseamnă „persoană cu notorietate”.

Inițiativă legislativă pentru a duce jocurile de noroc în stațiunile turistice

În acest context, recent, mai precis pe data de 2 octombrie 2025, a fost înregistrată la Senat o inițiativă legislativă care vrea, nici mai mult nici mai puțin decât introducerea conceptului de „concentrare geografică strategică” a acestor activități. Cu alte cuvinte, inițiatorii doresc mutarea tuturor operatorilor de jocuri de noroc în stațiuni turistice.

Comentând această inițiativă pentru Ziare.com, însă, analistul fiscal Gabriel Biriș a respins viabilitatea unei astfel de măsuri, spunând că înseamnă locuri de muncă pierdute și bani la buget pierduți, nu mai puține jocuri de noroc.

„Ei nu țin cont de faptul că trăim alte vremuri, nu mai suntem acum 20 de ani când lumea se ducea doar la salonul de păcănele sau doar la cazino să joace. Astăzi piața jocurilor de noroc este dominată, deja a trecut de jumătate din totalul ei, de jocuri online, iar limitarea organizării de jocuri de noroc în stațiuni turistice nu face decât să elimine practic piața offline și să accelereze creșterea ponderii pieței online”, a explicat Gabriel Biriș.

Totodată, acesta mai adaugă faptul că jocurile de noroc sunt imorale, iar în privința lor trebuie făcută într-adevăr educație, dar pe de altă parte aduc și foarte mulți bani la buget.

Cu alte cuvinte, spune acesta, dacă tot le „omori”, rămâi cu gaura, pentru că, până la urmă, în cuvintele sale, „there is no free lunch” (nu există prânz gratuit, n.r.), pentru că industria asta face bani, dar și dă bani.

„Nu cred că are șanse (inițiativa, n.r.), pentru că de partea cealaltă sunt oamenii care fac guvernarea și care au nevoie de banii din industria asta, au nevoie de toți banii pe care îi pot strânge din piață. Ori dacă închizi, dacă nu mai iei bani de la organizarea jocurilor de noroc, închid saloane, deci nu mai iau bani nici de la proprietarii care închiriază, sunt tot felul de repercusiuni la care pare că inițiatorii nu s-au gândit”, mai spune Gabriel Biriș.

În plus, consultantul fiscal adaugă și faptul că ideea nu i se pare strălucită, inclusiv din perspectiva faptului că inițiatorii nu au făcut un studiu de impact și nu s-au consultat cu industria.

Jocurile de noroc și povești de insucces pe care le generează

Pe de altă parte, în spațiul public românesc sunt aduse constant în prim-plan experiențe ale persoanelor care au avut de suferit de pe urma jocurilor de noroc, una dintre acestea, a unui actor care a declarat că pierdea și 5000 de euro pe noapte, fiind publicată chiar în 2025 de Digi24.

Mai mult, conform lui Alex Bogdan, cel care și-a împărtășit povestea pentru publicația amintită, 11% dintre adolescenți urmăresc influenceri care promovează jocuri de noroc, iar 14% dintre minori chiar au declarat că obișnuiesc să joace.

Inclusiv Ziare.com a publicat povestea unui tânăr care a jucat la cazino un credit făcut la bancă, recunoscând, practic, faptul că pierduse controlul asupra vieții. Și, ca și cum asta n-ar fi fost de ajuns, după ce a pierdut creditul inițial, după un timp acesta l-a refinanțat, pierzând ulterior și noua sumă de bani căpătată.

„Mă controlau jocurile. Eram întotdeauna stresat, de unde să fac bani, de unde să mă împrumut, pe cine să mai păcălesc să îmi mai dea bani. Îmi făceam fel și fel de filme. Sunam prietenii și spuneam că am o problemă de sănătate sau am făcut un accident și așa am ținut-o până în 2016, când mi-am cunoscut actuala soție”, povestea la vremea respectivă tânărul respectiv.

