Somația extrem de gravă preambul pentru o amendă de 7 miliarde de euro. Comisarul european pentru justiție: "România are patru săptămâni să trimită clarificări"

România este la un pas de intrarea în procedură de infringement pentru ignorarea cu bună știință a unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Didier Reynders, comisarul european pentru justiție, a postat în seara zilei de sâmbătă, 23 octombrie, un mesaj pe Twitter în care oficializează faptul că România a primit o somație extrem de gravă, premergătoare intrării în procedura de infrigment.

"Comisia a trimis o scrisoare României cu privire la decizia Curții sale constituționale din 8 iunie 2021. Această decizie ridică îngrijorări cu privire la aplicarea hotărârii Curții Europene de Justiție din 18 mai 2021. România are patru săptămâni la dispoziție să trimită clarificări", se arată în postarea comisarului Didier Reynders.

The Commission has sent a letter to Romania as regards the decision of its Constitutional Court of 8 June 2021. This decision raises concerns as regards the application of the ruling of the European Court of Justice of 18 May 2021. #Romania has four weeks to send clarifications. pic.twitter.com/utcyQhZCse