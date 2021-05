Amenzi de pana la 100.000 de lei sau inchisoare pana la doi ani pentru discriminarea persoanelor vaccinate sau nevaccinate

in cazul in care discriminarea vizeaza o persoana - amenda cuprinsa intre 3.000 si 30.000 de lei;

in cazul in care discriminarea vizeaza o categorie sau grup de persoane - amenda cuprinsa intre 5.000 si 100.000 de lei.

"Este interzisa orice forma de manifestare sau masura de excludere, segregare, restrictie, limitare, deosebire, preferinta sau tratament diferentiat, exercitate asupra unei persoane sau a unor categorii de persoane, avand drept conditie de baza administrarea sau nu a oricarui vaccin, care (...) reprezinta discriminare pe motiv de vaccinare", potrivit proiectului de lege de la Senat.Cei abilitati sa constate actele de discriminare pe motiv de vaccinare ori nevaccinare vor fi politistii. In cazul in care acestia constata astfel de contraventii vor putea aplica amenzi incadrate in doua grupe:In plus, discriminarea pe motiv de vaccinare va putea intra si in categoria infractiunilor. Mai exact, va putea fi considerata infractiune si pedepsita cu inchisoare de la sase luni la doi ani emiterea unui act normativ care incalca interdictia de discriminare pe motiv de vaccinare.Prevederile de mai sus se vor aplica, potrivit proiectului, tuturor persoanelor sau grupurilor de persoane, fara nicio deosebire, in toate domeniile vietii publice.De asemenea, prevederile din proiect se vor aplica si in toate situatiile in care sunt incalcate drepturile omului recunoscute prin lege.