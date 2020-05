Medicul Rafila vrea o lege a vaccinarii: Haideti sa nu discutam numai de vacante si terase. Ezitarea din Parlament nu e buna

"Sanatatea publica trebuie asumata, nu este un subiect de vot popular"

"Bineinteles ceva ce ne ingrijoreaza este legat intotdeauna de populatia infantila care trebuie protejata impotriva catorva boli care au facut ravagii in deceniile trecute si nu are rost sa ne intoarcem la o situatie periculoasa pentru sanatatea publica, pe de o parte.Pe de alta parte, legea ofera anumite oportunitati autoritatilor si responsabilizarea in furnizarea vaccinurilor la timp si bineinteles in constituirea unor stocuri care sa previna situatii cum au fost cele din anii trecuti cand nimeni nu se prezenta la procedurile de achizitie publica", a afirmat Alexandru Rafila, la o dezbatere organizata de DC Media Group.El a spus ca in aceasta perioada a existat o reticenta din partea multor parinti de a se prezenta la cabinetele medicilor de familie, care, la randul lor, au functionat in regim redus."Cu toate ca nu a existat niciun fel de indicatie explicita in ceea ce priveste neprezentarea la vaccinare din cauza infectiei cu noul coronavirus, a existat o reticenta, cu siguranta, din partea multora dintre parinti sa se duca la cabinetele de medicina de familie si cabinetele de medicina de familie au functionat, probabil, intr-un regim redus din cauza acestei probleme.Dar noi trebuie sa intelegem ca riscam de multe ori mult mai mult, fie ca discutam de vaccinare, fie ca discutam de servicii medicale pe care trebuie sa le oferim persoanelor care au boli cronice, inclusiv servicii de recuperare. La sfarsit, cand tragi linie, iti dai seama ca impactul asupra sanatatii datorita neefectuarii unor manevre, cum ar fi vaccinarea sau celelalte mentionate, comparativ cu impactul pe care il are infectia cu noul coronavirus, inclina balanta spre prima categorie de probleme", a adaugat Rafila.El a spus ca medicii de familie trebuie sa faca un efort sa recupereze copiii care nu au primit la timp vaccinurile."Si atunci cred ca (...) mai ales cand vorbim despre vaccinare, medicii de familie trebuie sa faca un efort sa recupereze copiii care nu au primit la timp vaccinurile. Stim ca vaccinuri exista in acest moment, nu exista probleme legate de aprovizionare, asa ca a venit vara, haideti sa nu discutam numai de vacante si terase, sa discutam si despre accesul la servicii medicale si copiii trebuie sa fie o prioritate in abordarea serviciilor medicale necesare pentru imunizare", a mentionat Rafila.Dr. Rafila considera ca ezitarea Parlamentului cu privire la adoptarea legii vaccinarii nu este buna, mentionand ca lipsa de reactie in fata unei probeleme majore de sanatate publica nu face altceva decat sa o amplifice si sa creeze premisele ca lucrurile sa scape de sub control."Mi se pare un soi de neasumare a unei anumite responsabilitati care revine membrilor Parlamentului, in principiu Camerei Deputatilor de aceasta data, pentru ca sanatatea publica trebuie asumata, nu este un subiect de vot popular. Trebuie asumata si luate masurile care protejeaza sanatatea comunitatii, iar vaccinarea este principala arma pe care o are sanatatea publica in combaterea bolilor transmisibile si si-a dovedit eficienta, lipsa de nocivitate si cred ca ezitarea care inca exista in Parlament nu e buna pentru ceea ce s-a intamplat, de exemplu, in aceasta pandemie sau se intampla in continuare cu coronavirus.Arata ca lipsa de reactie in fata unei probeleme majore de sanatate publica nu face altceva decat sa amplifice acea problema de sanatate publica si, mai mult decat atat, sa creeze premisele ca lucrurile sa scape de sub control. Cu siguranta, nimeni nu-si doreste ca acest lucru sa se intample in ceea ce priveste bolile prevenibile prin vaccinare", a afirmat Rafila, vineri, la o dezbatere online organizata de DC Media Group.Rafila a spus ca anul acesta vaccinarea antigripala este necesara pentru ca virusul gripal se poate suprapune cu noul coronavirus sau sa existe infectii una dupa alta."Se apropie sezonul rece si urmeaza vaccinarea antigripala, care, anul acesta, are o semnificatie aparte in contextul epidemiei cu noul coronavirus, pentru ca e riscant sa ai doua infectii virale respiratorii in acelasi timp sau una dupa alta", a subliniat Rafila.El a adaugat ca exista o recomandare ca persoanele varstnice cu afectiuni pulmonare sa fie primeasca vaccinul pneumococic conjugat."Vedem ca persoanele varstnice sunt mai expuse si, daca vreti o legatura intre vaccinare si pandemie, exista o recomandare ca sa protejam persoanele in varsta, de exemplu, cu afectiuni pulmonare prin administrarea vaccinului pneumococic conjugat, care protejeaza de una dintre posibile cauze de suprainfectie in infectiile virale respiratorii, infectia virala pneumococica, si, din cauza aceasta, este recomandat ca acest vaccin sa fie administrat la persoanele varstnice, mai ales cele care au comorbiditati pulmonare", a mai spus Rafila.