Tataru, despre vaccinarea anti-Covid: Este o recomandare sa se faca, dar nu putem introduce obligativitatea

"Imunizarea noastra se poate face in doua feluri: trecand prin boala sau vaccinandu-ne. Deocamdata, vaccinul nu-l avem. U. Daca privim acest lucru, posibilitatea ca, odata aparut acest vaccin anti-COVID la un an si jumatate dupa, nu stiu daca vom mai fi atat de acerbi incat sa-l credem obligatoriu", a spus Nelu Tataru, intr-un interviu la Digi24.Ministrul Sanatatii a mentionat ca o recomandare pentru grupele de risc este efectuarea vaccinului antrigripal si antipneumococic."Ca si vaccinul antigripal, ca si vaccinul anti-COVID, le recomand (...) Este o patologie pe care o sa o avem un an sau doi, nu este o patologie care se perpetueaza de la an la an (...) Ne gandim ca este un vaccin nou, ca este o patologie noua. A introduce obligativitatea, fara a avea o perioada de testare, o perioada de evaluare pe doua-trei sezoane, e un lucru dificil. Este o recomandare sa se faca, dar nu putem introduce obligativitatea dupa un an, doi de boala", a explicat Tataru.Ministrul a subliniat, insa, ca"Acolo sunt perfect de acord. Daca ne uitam in urma, unde tot ce a insemnat vaccin, a inceput sa capete si un curent antivaccinist - nu sunt de acord. Tot ce a insemnat vaccinarea obligatorie pentru bolile pe care le stim, sunt total de acord (...) Am putut vedea in ultima perioada, mai ales dupa prima perioada de relaxare, un curent destul de important si o mediatizare destul de importanta. Ce pot sa spun este ca. Tot ce inseamna contrariul nu le vad decat ca pe niste interese de a destabiliza, nu neaparat interese medicale care sa aiba un suport stiintific", a mai spus Tataru.Pentru a convinge pe cineva care se opune vaccinarii obligatorii, ministrul i-ar spune ca ""."Uitati-va in plan mondial, ne bucuram ca am eradicat o maladie. Ganditi-va ca ne intoarcem in timp, la reaparitia maladiei intr-o anumita populatie, fara posibilitatea acestor vaccinuri. I-as explica foarte clar ca inseamna sa te joci cu viata unui copil, cu o patologie pe care nu o poti controla. Argumentele pe care le pot da ca medic si ca parte umana sunt cele care poate nu-i vor schimba atitudinea, dar il vor face sa se gandeasca un pic", a mai adaugat ministrul Sanatatii.