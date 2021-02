Incidenta Coronavirus. Maramures si Timis sunt singurele judete in zona rosie. Capitala a depasit 2 cazuri la mia de locuitori

Judetul Timis a raportat o incidenta de 3,76 cazuri de COVID la mia de locuitori, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 249 de cazuri noi.Judetul Maramures a reintrat in zona rosie, cu o incidenta de 3,01 cazuri la mia de locuitori, in ultimele 24 de ore fiind raportate 152 de noi imbolnaviri.Municipiul Bucuresti are o incidenta de 2,09 cazuri la mia de locuitori dupa ce in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 376 de cazuri noi.Pe langa Capitala, in zona galbena, cu o incidenta intre 1,5 si 3 cazuri, se mai afla alte sapte judete. Cea mai ridicata incidenta inregistrand-o judetul Cluj, 2,47 cazuri la mia de locuitori.Judetele cu cea mai scazuta incidenta sunt Tulcea, 0,52 cazuri la mia de locuitori, si Vrancea, 0,39.