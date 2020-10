Lista completa a localitatilor unde te poti pensiona mai repede cu doi ani

Sambata, 3 octombrie, a intrat in vigoare Legea nr. 213/2020 - modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 893 din 30 septembrie 2020.Prin prezenta lege sunt introduse mai multe localitati in lista actuala fara a modifica conditiile de pana acum.Astfel, persoanele care au locuit in aceste localitati beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizare.Pentru a beneficia de aceste facilitati, persoanele trebuie sa fi locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate si pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati."(5) Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei, prepararii si arderii carbunelui sau a sisturilor bituminoase, a extractiei si prepararii minereurilor de uraniu, a extractiei si prelucrarii minereurilor feroase si neferoase cu continut de praf sau de emisii de gaze cu efect de sera, de amoniac si derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat si siliciu ori de radiatii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice si/sau de cocs metalurgic, a prelucrarii titeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a titeiului parafinos si neparafinos, a distilarii titeiului in vederea producerii pacurii si a uleiurilor, respectiv in localitatile Baia Mare, Calarasi, Copsa Mica, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Targu Mures, Tarnaveni, Turnu Magurele, precum si in localitatile Aninoasa, Baia de Cris, Baita, Brad, Calan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orastie, Petrila, Petrosani, Soimus, Teliuc, Uricani, Vetel, Vulcan din judetul Hunedoara, localitatile Abrud, Baia de Aries, Lupsa, Rosia Montana si Zlatna din judetul Alba, localitatile Bacau si Onesti din judetul Bacau, localitatile Victoria si Fagaras din judetul Brasov, localitatile Anina, Armenis, Ciudanovita, Moldova Noua, Otelu Rosu si Resita din judetul Caras-Severin, localitatile Campia Turzii, Dej si Turda din judetul Cluj, localitatea Galati din judetul Galati, localitatile Branesti, Dragotesti, Farcasesti, Matasari, Motru, Negomir, Plopsoru, Rovinari, Urdari si Turceni din judetul Gorj, localitatile Ciulnita si Slobozia din judetul Ialomita, localitatile Brazi si Ploiesti din judetul Prahova, localitatile Iacobeni si Vatra Dornei din judetul Suceava, localitatile Fardea, Margina, Nadrag si Tomesti din judetul Timis, localitatea Mina Altan Tepe din judetul Tulcea, localitatile Berbesti si Ramnicu Valcea din judetul Valcea, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizarea prevazuta la alin. (4)."