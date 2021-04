Noi restrictii in municipiile Ploiesti si Campina, incepand de luni, pe fondul cresterii ratei de infectare cu SARS-CoV-2

Potrivit documentelor aferente deciziei CJSU, in 15 unitati administrativ-teritoriale (UAT) din judet rata de infectare cu SARS-CoV-2 este in prezent de peste 3/1.000, iar in sase dintre ele indicele depaseste pragul de 4 cazuri.In aceste conditii, incepand de luni, vor intra in vigoare noi restrictii in Ploiesti (3,30), Campina (3,30) si in alte cinci unitati administrativ-teritoriale.Conform unor hotarari anterioare ale CJSU, masurile legale aferente scenariului in care rata de infectare este de peste 3 cazuri la mia de locuitori sunt deja in vigoare in alte noua unitati administrativ-teritoriale, una dintre comunele respective in care sunt in continuare valabile aceste restrictii avand acum un indice al imbolnavirilor de 1,11.De asemenea, incepand de luni, vor fi valabile restrictii suplimentare privind circulatia in weekend si programul magazinelor in orasul Baicoi si in comunele Cosminele si Olari, unde rata de infectare cu noul coronavirus este de peste 4/1/000. Astfel de masuri sunt deja valabile in alte trei comune.