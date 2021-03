O comuna din Alba cu zeci de pensiuni are cea mai mare incidenta de cazuri de COVID-19 din Romania

De altfel, cu exceptia focarului depistat in cadrul unei case de tip familial, unde au fost confirmate 7 cazuri, se presupune ca virusul ar fi fost contactat de localnici din randul turistilor.In Rimetea, o comuna cu doua sate, a fost depistat in ultimele 14 zile un numar relativ mic de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, respectiv 21, insa raportat la populatia de 1.000 de locuitori, incidenta este foarte mare, adica 21 de cazuri la 1.000 de locuitori. Un numar de 7 cazuri provin dintr-un focar aparut intr-o casa de tip familial destinata copiilor, 9 sunt in satul Coltesti, iar alte 5 in Rimetea."Eu cred ca din exterior au venit multe probleme", a declarat, luni, primarul Deak Szekely Szilard Levente.O comuna cu populatie preponderent de etnie maghiara, Rimetea, care are in jur de 40 de pensiuni, este vizitata anual de zeci de mii de turisti, multi dintre ei fiind atrasi de conditiile prielnice de aici de a zbura cu parapanta. Au fost 7 cazuri la o casa de ocrotire a copiilor , unde a fost un focar, dar eu cred ca acolo situatia s-a rezolvat. (...) Probabil puteau aduce (virusul - n.r.) chiar si turistii din alte zone. Eu cred ca din exterior au venit multe probleme", a spus edilul.Acesta a precizat ca, in conditiile in care comuna a intrat in carantina de vineri, Politia a intors din drum sambata un numar de 1.500 de masini cu turisti care doreau sa vina in Rimetea, mai ales ca duminica erau si Floriile catolice.Primarul a spus ca turistii "nu au avut incotro" si au inteles ca trebuie sa-si schimbe planurile, dar au fost si cativa care, sub pretextul ca tranziteaza comuna, s-au "aventurat pe dealuri", iar Politia a trebuit sa mearga dupa ei."Pana in 9 aprilie (cand expira cele doua saptamani de carantina - n.r.), turistii trebuie sa evite obiectivul turistic Rimetea. Dupa aceea, ii asteptam cu drag. Foarte multi din Rimetea traiesc doar din turism si vor fi loviti strasnic daca tine carantina mai mult. De aceea, trebuie sa incercam in urmatoarele saptamani sa reusim sa reducem, cumva, aceasta raspandire", a spus primarul comunei.Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a Primariei, administratia locala subliniaza ca, pentru revenirea cat mai rapid la normalitate, la redeschiderea pensiunilor, este nevoie acum de respectarea stricta a regulilor de carantinare."De aceea, rugam turistii nostri fideli sa revina la poalele Pietrei Secuiului (Coltii Trascaului) dupa ridicarea restrictiilor impuse de autoritatile abilitate", se arata in mesajul Primariei comunei Rimetea.CITESTE SI: