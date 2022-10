Recensamantul populatiei, in octombrie 2011

Presedintele Institutului National de Statistica, Vergil Voineagu, a anuntat ca Romania va organiza in octombrie 2011 un recensamant al populatiei si locuintelor.

Initial, recensamantul fusese planificat pentru luna martie 2011, dar, din lipsa de fonduri, a fost amanat pentru octombrie, a declarat Voineagu, care a participat la o dezbatere organizata de Casa ONU cu ocazia Zilei mondiale a populatiei, conform Capital.

"Din punctul de vedere al sferei de cuprindere, recensamantul din 2011 se va axa pe inregistrarea cetatenilor romani cu domiciliul in tara indiferent daca in momentul recensamantului se afla in tara sau sunt plecati in strainatate. De asemenea, vor fi inregistrati cetatenii straini sau fara cetatenie care au domiciliul sau resedinta in Romania, cetatenii straini aflati pe teritoriul tarii indiferent de cat timp sau din ce motive au venit (refugiati, solicitanti de azil, de cetatenie romana, straini sositi pentru afaceri sau in interes personal)", a explicat Vergil Voineagu.

Acesta a mai declarat ca recensamantul va inregistra si date despre toate cladirile de locuit, despre cladirile cu alta destinatie in care se afla locuinte, precum si despre unitatile de locuit in comun.

CNP-ul, printre datele cerute

In plus, recensamantul va cuprinde caracteristici demografice pentru a studia fenomenul imbatranirii populatiei, caracteristici geografice, de migratie interna si internationala, caracteristici educationale, etnoculturale si economice ale persoanelor, ale gospodariilor.

Potrivit lui Vergil Voineagu, recensamantul din 2011 va cuprinde si o serie de informatii in plus fata de cel din 2002, si anume codul numeric personal, date privind nivelul educational, intrebari privind abilitatile in desfasurarea activitatii curente, date privind locuinta.

Volumul de inregistrare al recensamantului va fi de 21,5 milioane de persoane, cinci milioane de cladiri in care se afla locuinte, 8,2 milioane de locuinte si 7,5 milioane de gospodarii ale populatiei.