Restrictii impuse in Targu Mures, dupa ce incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a depasit 1,5 la mia de locuitori

Restaurantele, barurile si cafenelele nu mai pot servi in interior si se inchid salile de jocuri de noroc."Avand in vedere incidenta cumulata a cazurilor de infectie cu coronavirus in ultimele 14 zile, in localitatile Targu Mures, Ungheni, Alunis, Bala, Band, Brancovenesti, Corunca, Cristesti, Cucerdea, Cuci, Lunca, Papiu Ilarian, Raciu, Sancraiu de Mures, Sangeorgiu de Mures, Santana de Mures si Voivodeni, in care a fost depasit pragul de 1,5/1000 de locuitori, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat masuri valabile incepand cu data de 14 octombrie 2020", a transmis, luni, Prefectura Mures.Potrivit atoritatilor s-au luat urmatoarele masuri:a) suspendarea, pe o perioada de 7 zile, cu posibilitate de prelungire, a activitatii cu publicul in interiorul cladirilor, a tuturor operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor si cluburilor;b) suspendarea, pe o perioada de 7 zile, cu posibilitate de prelungire, a activitatii restaurantelor si cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare. Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa numai pentru clientii cazati.c) suspendarea, pe o perioada de 7 zile, cu posibilitate de prelungire, a activitatii operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, cu exceptia pariurilor si loteriilor unde se elibereaza bilet, cu respectarea regulilor de distantare si a masurilor de siguranta sanitara.Potrivit deciziei adoptate de CJSU Mures, pot servi masa in interiorul cladirilor clientii cazati in hoteluri sau alte unitati de cazare. De asemenea, raman deschise terasele."Prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minim 2 metri intre mese si participarea a maxim 6 persoane la o masa, daca sunt familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara. Reluarea activitatilor suspendate in baza prezentei hotarari se va dispune prin hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Mures, in conditiile in care rata de incidenta cumulata a cazurilor va fi mai mica sau egala cu 1,5/1.000 locuitori, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare", a mai transmis Prefectura Mures.De asemenea, CJSU a aprobat, prin Hotararea nr. 26/12.10.2020, scenariile de functionare ale unitatilor de invatamant din judetul Mures. In urma adoptarii acestei hotarari, 385 de unitati de invatamant functioneaza in Scenariul 1 (verde), 188 de unitati de invatamant in Scenariul 2 (galben sau hibrid) si 15 unitati de invatamant (14 - rosu incidenta, 1 - rosu Covid) functioneaza in Scenariul 3 (rosu).