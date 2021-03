Situatia cazurilor de Covid-19 se agraveaza si in privinta zonelor care intra in scenariul rosu. Bucurestiul si sapte judete se afla pe lista

Judetul cu cea mai ridicata incidenta ramane in continuare Timis, cu o incidenta de 5,86 cazuri la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore in acest judet au fost raportate 411 cazuri noi.Dupa Timis, judetul Ilfov are cea mai ridicata incidenta din tara, 4,85 cazuri la mia de locuitori.Celelalte judete in scenariul rosu sunt Alba, Brasov, Cluj, Constanta si Hunedoara.