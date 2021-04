Orasul Bragadiru ramane in carantina pentru inca doua saptamani

"Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat in sedinta extraordinara Hotararea nr. 88 din 12.04.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantinare zonala pentru orasul Bragadiru, judetul Ilfov", a transmis Prefectura Ilfov. Propunerea a fost inaintata catre Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei in vederea emiterii ordinului Comandantului Actiunii.Astfel, seful DSU, secretarul de stat dr. Raed Arafat , a emis ordinul privind prelungirea carantinei zonale pentru orasul Bragadiru, incepand din 12 aprilie, ora 22.00, pentru o perioada de 14 zile.Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 raportata luni este de 9,54 la o mie de locuitori in orasul Bragadiru.