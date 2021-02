VIDEO Politista, megafonul si spalatoria auto. Cum au fost treziti din somn locuitorii unui cartier din Suceava

Locuitorii au descoperit ca este vorba despre megafonul unei masini de politie aflata intr-o spalatorie auto.In imagini se poate observa cum unul dintre politisti stropeste autospeciala de politie cu jetul de apa. Intre timp, colega de patrula, aflata in autospeciala, ii da diverse indicatii prin megafon: "Mai ai mult de dat acolo?", "Parbriz!", "Mochetele, mochetele!", "Ai scapat-o jos!".Spalatoria a fost reclamata de mai multe ori de persoane care locuiesc in blocurile din vecinatate din cauza nivelului ridicat de zgomot produs de spalarea masinilor in timpul noptii, potrivit stirisuceava.net.In zona au fost facute chiar si masuratori si au rezultat valori intre 57,5 si 74,4 decibeli, depasind limita maxima legala de 45 dB (A) pentru zgomotul maxim permis in exteriorul locuintelor. DSP Suceava a sanctionat societatea comerciala cu amenda de 10.000 de lei.DSP a impus firmei sa reduca nivelul zgomotului fie prin reducerea programului de functionare, fie prin amplasarea unui gard din panouri fonoabsorbante sau prin oricare alta metoda care poate reduce zgomotul.