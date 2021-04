Se inchide total circulatia pe podul Giurgiu-Ruse timp de patru zile. Cate ore va fi blocat traficul in fiecare zi

Pentru aceeasi perioada, in afara intervalului orar mentionat, in zona de reparatie a podului, circulatia rutiera se va desfasura pe o singura banda, fiind dirijata de semnalizari si indicatoare rutiere. MAE recomanda cetatenilor romani sa urmareasca cu atentie situatia din zona punctului comun de frontiera Giurgiu-Ruse, iar soferii sa conduca preventiv, cu viteza adecvata si sa respecte cu strictete semnalizarea rutiera temporara montata pe pod si indicatiile/semnalele organelor de control aflate la fata locului. In aceasta perioada, este posibil sa se formeze coloane de autovehicule, in special de automarfare. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia: +35929712858 si +35929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: +359879440758.