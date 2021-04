Doi scafandri au murit la Eforie Nord in timp ce faceau scufundari pentru o firma care monitoriza biodiversitatea marii. ITM a demarat o ancheta

Directorul Inspectoratului Teritorial de Munca din Constanta, Eugen Bola, a declarat ca in urma verificarilor va fi stabilita cauza producerii acestui accident de munca. Vor fi luate declaratii, vor fi facute fotografii, masuratori , cam tot ce se executa de catre Parchet, pentru ca noi actionam impreuna, procesul nostru verbal de cercetare ajunge la Parchet, solicitat de domnul procuror, pentru ca suntem singurii competenti sa stabilim cauzele producerii unui accident de munca, dinamica produceri acestuia", a afirmat Eugen Bola.Conform unor surse din cadrul Administratie Bazinale de Apa Dobrogea Litoral, cei doi faceau scufundari pentru o firma care a castigat licitatia in cadrul proiectului "Reducerea eroziunii costiere - faza a doua" pentru realizarea serviciilor de monitorizare a biodiversitatii. Astfel, ei urmau sa monitorizeze partea de flora si fauna subacvatica din acea zona. Dupa ce erau realizate serviciile de monitorizare a biodiversitatii, o alta firma incepe realizarea lucrarilor propriu-zise de indiguire si de largire a plajelor.Expertul in salvari maritime Dorel Onaca a declarat ca meseria de scafandru implica o mare responsabilitate, iar cei care ajung sa se joace cu aceasta platesc cu viata. "Meseria de scafandru este una respectata si cu mare responsabilitate, iar cei care se joaca de-a scafandreria ajung sa plateasca cu viata. Imi pare foarte rau pentru ce s-a intamplat", a afirmat Onaca. El s-a intrebat daca cei doi erau scafandri si aveau toate atestarile necesare sau erau doua persoane care faceau scufundari. De asemenea, Onaca a precizat ca trebuie lamurit si daca cei doi aveau permis de lucru sub apa de la Capitanie, asa cum ar fi trebuit sa se intample in mod normal.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca echipele de salvare au intervenit, vineri, la o misiune la Eforie Nord pentru cautarea a doi scafandri care supravegheau lucrarile de innisipare a plajei, la aproximativ 500 de metri in larg.In zona s-au deplasat o ambarcatiune RIB cu patru scafandri, o autospeciala de stingere, un echipa SMURD B, elicopterul SMURD si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta. Scafandrii au fost gasiti, fiind adusi inconstienti la mal unde au inceput manevrele de resuscitare, fara a putea fi salvati. Victimele aveau 32 de ani si 54 de ani si erau din Iasi, respectiv Mangalia.