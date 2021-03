Agentia Europeana a Medicamentului recomanda in continuare vaccinarea cu AstraZeneca: "Nu exista indicii privind tromboza"

Romania nu a primit doze din lotul de vaccin AstraZeneca cu suspiciuni

''Informatiile disponibile in acest stadiu indica faptul ca numarul tromboemboliilor la persoanele vaccinate nu este superior celui observat pe ansamblul populatiei'', afirma agentia europeana intr-un comunicat citat de France Presse.Intr-o alta declaratie, transmisa miercuri, EMA noteaza ca in tarile spatiului economic european (care include Norvegia si Islanda) au fost semnalate in total 22 de cazuri de tromboembolii in randul celor circa trei milioane de persoane vaccinate cu serul AstraZeneca.Agentia europeana mai mentioneaza ca intelege decizia Danemarcei de a suspenda preventiv pentru 14 zile administrarea vaccinului AstraZeneca si va continua evaluarea sa legata de cazurile de tromboze semnalate dupa injectii cu acest ser.Austria a suspendat duminica administrarea dozelor dintr-un lot de vaccinuri AstraZeneca dupa decesul unei persoane diagnosticate cu tromboza multipla (formarea de cheaguri de sange), aceeasi decizie fiind luata apoi si de Estonia, Lituania, Letonia si Luxemburg in privinta acelui lot din care 17 state membre ale UE au primit vaccinuri.Dupa semnalarea si a altor cazuri de tromboza in urma injectarii serului AstraZeneca, Danemarca, Norvegia si Islanda au suspendat administrarea acestui vaccin, ca masura de ''precautie''.De asemenea, Italia a oprit joi administrarea dozelor dintr-un lot de vaccinuri anti-COVID-19 produse de AstraZeneca, in urma temerilor privind posibile formari de cheaguri de sange, dupa decesul a doi barbati din Sicilia care au fost vaccinati recent cu acest ser.Agentia italiana pentru medicamente (AIFA) a declarat ca oprirea vaccinarii cu seruri din acel lot este o masura de precautie si ca nu a fost stabilita vreo legatura intre vaccin si eventualele ''efecte adverse serioase''.Potrivit unei surse citate de Reuters, un ofiter al Marinei italiene, in varsta de 43 de ani, a decedat saptamana aceasta a doua zi dupa vaccin, cauza probabila fiind un atac de cord. Celalalt barbat, un politist in varsta de 50 de ani, a decedat in weekend la 12 zile dupa vaccin. Presa locala scrie ca acesta din urma s-ar fi simtit rau in primele 24 de ore dupa vaccin si nu si-a revenit.Lotul de vaccinuri retras de Italia este diferit de cel semnalat anterior de Austria.In schimb, alte state care folosesc vaccinul afirma ca nu s-au confruntat cu astfel de probleme. Spania, de pilda, a precizat joi ca in aceasta tara nu au fost semnalate deocamdata cazuri suspecte de formare a unor cheaguri de sange corelate cu administrarea vaccinului AstraZeneca.La randul sau, sefa Agentiei Suedeze pentru Produse Medicale, Veronica Arthurson, a spus ca ''nu exista nimic care sa indice ca vaccinul (AstraZeneca) cauzeaza acest tip de cheaguri sanguine''. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta ca Romania nu a primit doze din lotul de vaccin AstraZeneca care ridica suspiciuni la nivel european. El a precizat ca a fost vorba despre 1,6 milioane de doze care au fost distribuite in 17 state. Gheorghita a anuntat ca inca nu este foarte clar daca mai multe state au oprit definitiv vaccinarea cu serul AstraZeneca sau doar cu dozele din lotul respectiv, o intalnire pe aceasta tema avand loc in prezent."Este vorba de un lot de vaccin de la AstraZeneca asupra caruia exista aceasta suspiciune ca ar fi potential legat de aparitia unor cazuri de persoane vaccinate care au dezvoltat intr-o perioada de zece zile de la vaccinare fenomene trombotice, aparitia unor cheaguri de sange. Agentia Europeana a Medicamentului a analizat aceste cazuri si a stabilit la acest moment ca nu ar fi un indiciu in ceea ce priveste relatia de cauzalitate", a declarant, joi, Valeriu Gheorghita