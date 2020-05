Antibiotice Iasi va produce medicamentul pe baza de hidroxichlorochina, folosit in tratarea COVID-19

Trei tipuri de dezinfectanti se afla in curs de autorizare

Evolutia pietei farmaceutice din Romania

Ziare.

com

Pe de alta parte, compania aflata in subordinea Ministerului Sanatatii urmeaza sa produca in perioada urmatoare si trei tipuri de dezinfectanti, aflati in curs de autorizare: un gel dezinfectant pentru maini si doua tipuri de dezinfectant de suprafete.Compania a anuntat, in raportul trimestrial transmis marti Bursei de Valori Bucuresti, ca a finalizat cu succes demersurile pentru fabricarea medicamentului pe baza de hidroxiclorochina."Pentru a raspunde solicitarilor sistemului medical, Antibiotice a contactat toti furnizorii de hidroxichlorochina, la nivel mondial, prin reteaua proprie de parteneri de afaceri, in vederea fabricatiei produsului finit pe capacitatile proprii.Hidroxichlorochina (un medicament antiviral utilizat in tratamentul malariei, bolilor autoimune, lupus eritematos, poliartrita reumatoida, artrita juvenila) s-a dovedit, in urma mai multor studii clinice, ca fiind un medicament eficient pentru bolnavii in stare grava, infectati cu virusul SARS-CoV-2.Dupa derularea unor negocieri solicitante, cu sprijinul autoritatilor competente,, la sfarsitul lunii aprilie.Dupa parcurgerea etapei de formulare,", arata raportul.De asemenea, trei tipuri de dezinfectanti se afla in curs de autorizare."In contextul nevoilor crescute de materiale de protectie, compania Antibiotice a demarat cercetarea si testarea unor dezinfectanti ce pot fi reprodusi pe fluxurile proprii.Aceste produse vor fi utilizate atat in scopul protejarii angajatilor proprii, cat si pentru sustinerea nevoilor actuale ale sistemului de sanatate romanesc.Echipele din cercetare, productie si calitate au lucrat la doua tipuri de produse: geluri dezinfectante pentru maini si solutii dezinfectante pentru suprafete. In urma efectuarii testelor, au fost selectate o formula de gel dezinfectant pentru maini si doua formule pentru dezinfectant de suprafete.In momentul de fata, Antibiotice asteapta raspunsul autoritatilor competente la aplicatiile depuse pentru autorizarea gelului si solutiilor dezinfectante, la Ministerul Economiei si la Institutul Cantacuzino", precizeaza compania.De altfel, Antibiotice a decis, in contextul declansarii pandemiei cu noul coronavirus, sa reia productia de Paracetamol comprimate si Novocalmin (metamizol sodic)."Compania dispune de resursele necesare, precum APP-uri (autorizatii de punere pe piata), materii prime, know-how-ul de fabricatie si capacitatea de productie, pentru a fi capabila sa produca si sa livreze pe piata o intreaga gama de medicamente, inclusiv cele pentru tratamentul simptomatic COVID-19.Atat Paracetamolul, cat si Metamizolul sodic (medicament care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala) au fost incluse in cele mai multe din ghidurile nationale de tratament in UE, ca prima optiune la initierea tratamentului febrei sau durerii provocate de infectia cu Covid-19", se mai arata in raport.In trimestrul I din 2020, valoarea medicamentelor eliberate catre pacientii din Romania a fost de 4,8 miliarde de lei (in pret de distributie), in crestere cu 3,5% fata de perioada similara a anului 2019, arata compania citand un studiu CEGEDIM.Cantitativ, consumul de medicamente a crescut cu 9,7%, fiind eliberate din farmacii un numar de 179,1 milioane cutii. Contractele cost volum reprezinta 6,5% din totalul pietei farmaceutice din Romania si au inregistrat in primul trimestru o scadere de 42%, de la 540 milioane la 313 milioane de lei.Piata farmaceutica romaneasca este dominata de medicamentele cu prescriptie medicala (RX). Acestea reprezinta 72% din totalul vanzarilor valorice si 60,2% din totalul consumului de medicamente (raportat in cutii).Produsele cu prescriptie medicala au inregistrat, in perioada analizata, o scadere valorica de 3,3%, de la 3,58 miliarde lei in anul 2019 la 3,46 miliarde lei in anul 2020, in timp ce produsele fara prescriptie (non-RX: OTC, suplimente alimentare, dispozitive medicale) au inregistrat o crestere valorica de 26,8%, de la 1,06 miliarde lei in anul 2019 trimestrul I, la 1,35 miliarde lei la finalul trimestrului I 2020.Antibiotice Iasi a realizat in primul trimestru al acestui an un profit net de 4,08 milioane de lei, mai mare cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce veniturile din vanzari au urcat cu 13%.Compania are o capitalizare de 345,7 milioane lei si este controlata de Ministerul Sanatatii, cu 53,01% din actiuni, in timp ce SIF Oltenia are 18,89%.