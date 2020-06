Baia Mare: O farmacie vinde Euthyrox doar la pachet cu o cutie de masti la 300 lei

Ziare.

Potrivit presei locale, Euthyrox costa mai putin de 10 lei. Oamenii care au nevoie de acest medicament sunt scandalizati de acest gest, mai ales ca au inceput sa apara si mastile sanitare care costa in jur de 2 lei."Cand m-am dus la farmacie mi-au spus ca imi comanda Euthyroxul dar ca trebuie sa comand si o cutie de masti de 300 lei, cu 50 de bucati. Nu se poate asa ceva! Acum gasesti si masti cu 1,5 lei sau 2 lei.Eu trebuie sa dau practic 300 lei ca sa-mi pot lua medicamentul care costa 9 lei! Este o farmacie pe bd. Traian. Farmacista a spus ca poate sa-mi comande, dar depozitul conditioneaza medicamentul de comanda de masti. Nu am patit numai eu asa. Mai am o colega de serviciu careia i s-a intamplat la fel", a declarata o baimareanca pentru Axa News Maramures La randul sau, Colegiul Farmacistilor Maramures a transmis ca astfel de practici sunt de condamnat."Asa ceva nu este corect. Este o minciuna. Mastile se comanda de la depozite tehnico-medicale. Acestea nu au voie sa puna pe piata medicamente. Mastile se comanda dintr-o parte, iar medicamentele din alta.Sigur ca daca te-ai stocat cu masti, acum vrei sa le vinzi. Nu este voie sa conditionezi niciun medicament. Astfel de practici trebuie sanctionate. Astfel de lucruri nu o sa vezi niciodata la o farmacie individuala", a declarat Simina Timis, presedintele Colegiul Farmacistilor Maramures, conform sursei citate.