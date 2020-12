Institutul Cantacuzino relanseaza un produs celebru pentru imunitate

"Specialistii Sectiei Imunomodulatori impreuna cu cei din Departamentul de Cercetare-Dezvoltare au reusit intr-un timp relativ scurt, aproximativ un an, sa revitalizeze produsul OROSTIM. Iata ca prin munca asidua a celor care lucreaza in acest institut am reusit sa scoatem pe piata acest produs imunomodulator OROSTIM-HV, care este un supliment alimentar obtinut dintr-un lizat atomizat din 15 tulpini bacteriene si o pulbere de extract de orz verde, folosit ca excipient. Are proprietati antioxidante si de stimulare a imunitatii, determinand cresterea rezistentei organismului la infectii, in special ale tractului respirator superior. OROSTIM-HV se administreaza in perioadele cu risc de aparitie a acestor infectii respiratorii persoanelor care lucreaza in colectivitati cu susceptibilitate crescuta de imbolnavire, copiilor cu infectii respiratorii recurente, persoanelor de varsta a treia si celor cu stari de imunitate scazuta", a precizat Florin Oancea, in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul Institutului Cantacuzino, cu participarea premierului Ludovic Orban Florin Oancea a mentionat ca proiectul a fost sustinut din fondurile Ministerului Apararii Nationale. El a mai precizat ca in urmatoarea perioada, Institutul va continua dezvoltarea produsului, astfel incat de anul viitor sa se realizeze transferul tehnologic catre o alta arie de fabricatie, pentru productia in serie.Premierul Ludovic Orban, prezent la conferinta de lansare, a aratat ca cercetarea a fost finantata de Ministerul Apararii, iar produsul poate fi folosit pentru reglarea cantitatii de anticorpi si intareste imunitatea organismului."Pot sa va spun ca pentru noi, Institutul 'Cantacuzino' reprezinta o institutie fundamentala in cercetarea medicala romaneasca, o institutie pe care o vom sprijini, o institutie pentru care vom incerca sa asiguram finantari serioase pentru atingerea obiectivelor ambitioase care au fost stabilite de conducerea Institutului", a mai afirmat seful Guvernului.La evenimentul de lansare a produsului a fost prezent si ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca.OROSTIM-HV va putea fi cumparat incepand cu data de 2 decembrie, de la punctul de vanzare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino (Splaiul Independentei nr. 103). Va putea fi achizitionat atat pentru copii (125 mg, flacoane de 10 sau 30 de capsule, la un pret de 25, respectiv 60 de lei) sau pentru adulti (250 mg, flacoane de 10 sau 30 de capsule, la un pret de 30, respectiv de 80 de lei).Tratamentul se administreaza timp de 10 zile pe luna, pe parcursul a trei luni consecutive.