Farmacii veterinare amendate pentru ca au vandut Ivermectina fara reteta. Medicamentul este mediatizat, fara dovezi certe, ca ar avea efect impotriva COVID-19

DSV Braila a demarat un control la farmaciile veterinare pentru a verifica conditiile in care se comercializeaza medicamentul de uz veterinar Ivermectina , in contextul in care, in spatiul public, au aparut informatii cu privire la faptul ca acest produs ar putea fi folosit in tratamentul impotriva infectiei cu virusul SARS-CoV-2."In prezent, se desfasoara controale care vizeaza modul in care a fost comercializat antiparazitarul pe baza de Ivermectina in perioada 25-31 ianuarie.In urma controalelor efectuate, la trei farmacii veterinare verificate s-a constatat abatere de la normele sanitar-veterinare, avand in vedere ca antiparazitarele si antibioticele nu pot fi eliberate din farmacii decat pe baza de reteta eliberata de catre un medic veterinar.Drept urmare, pentru nerespectarea regimului de comercializare, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in cuantum de 2.100 lei, respectiv 700 de lei pe fiecare punct farmaceutic", a declarat purtatorul de cuvant al DSV, Dragos Frigioiu.Controalele care vizeaza comercializarea de catre farmaciile veterinare a antiparazitarului pe baza de Ivermectina se vor incheia luni, 15 februarie. Ivermectina este un medicament deparazitant folosit pentru animale, care se gaseste in farmaciile veterinare . A fost in atentia publica dupa ce s-a vehiculat ca ar ajuta la vindecarea COVID-19.