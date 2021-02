Agentia Nationala Anti-Doping anunta sportivii ca tratamentul cu ivermectina este interzis. Medicamentul, dezbatut in tratarea Covid-19

Nu exista studii elaborate pentru tratamentul cu Ivermectina

"In contextul pandemiei de coronavirus, trebuie sa cunoasteti faptul ca este interzis un eventual tratament cu medicamentul comercializat sub denumirea de Ivermectina FP 20 - comprimate pentru tratamentul endoparazitozelor produse de nematode si in ectoparazitozele produse de acarieni la caini.Un comprimat contine 3 mg de Ivermectina, substanta care se incadreaza in Lista Interzisa 2021 la categoria S0 - SUBSTANTE NEAPROBATE (orice substanta farmacologica, ce nu este cuprinsa in una dintre urmatoarele sectiuni ale Listei si nu este aprobata de nicio autoritate guvernamentala de reglementare in domeniul sanatatii pentru uzul terapeutic uman - de exemplu, medicamente aflate in curs de dezvoltare preclinica sau clinica sau retrase, medicamente "designer", substante aprobate doar pentru uz veterinar - este interzisa permanent)", a transmis ANAD.Ministerul Sanatatii a precizat ca in prezent nu exista niciun studiu randomizat cu privire la ivermectina si COVID-19 publicat intr-o revista de specialitate care sa fi urmarit ca obiectiv principal un criteriu clinic (simptome, spitalizare, intubare, moarte) si sa fi observat vreun beneficiu in privinta acestuia.Studii preclinice (pe animale) si clinice observationale ofera indicii ca ivermectina ar putea fi utila in tratamentul pacientilor cu COVID-19, insa aceste date trebuie confirmate prin alte studii, a mentionat ministerul, subliniind ca administrarea medicamentelor fara o recomandare a unui medic poate fi daunatoare sanatatii.Miercuri, 27 ianuarie, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a declarat ca Ivermectina nu este in prezent un medicament care sa dovedeasca eficienta in tratamentul infectiei COVID. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a afirmat ca a cerut o opinie de la Agentia Nationala a Medicamentului in legatura cu folosirea Ivermectinei.Medicamentul antiviral Ivermectina, considerat de unele studii ca fiind eficient in tratarea infectiei cu noul coronavirus, a fost adesea invocat in spatiul public ca fiind un medicament minune, inclusiv de catre Gigi Becali , patronul FCSB . S tudiile efectuate pana acum nu au, insa, rezultate certe , iar medicamentul nu este inclus in protocoalele de referinta internationale.