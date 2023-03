Masurile anuntate de Nicolaescu: Pacientii sa aiba tratamente inovatoare la timp

Ministerul Sanatatii (MS) vrea sa interzica pe o perioada de sase luni exporturile paralele pentru medicamentele aflate in noua lista de compensate, avand in vedere necesitatea pacientilor de a beneficia la timp de tratamentele prescrise, informeaza institutia.

Intentia in acest sens a fost comunicata reprezentantilor industriei farmaceutice la o intalnire de sambata la care au participat ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, secretarul de stat Adrian Pana, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Cristian Busoi, si directorul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), Marius Savu.

"Avand in vedere necesitatea pacientilor de a beneficia la timp de tratamentele prescrise, ministrul Sanatatii a mai transmis industriei farmaceutice intentia MS de a interzice pe o perioada de 6 luni exporturile paralele pentru medicamentele aflate in noua lista de molecule compensate pana la intrarea in vigoare a tuturor masurilor propuse pentru ca procesul de reforma sa fie coerent", se arata intr-un comunicat emis de MS.

In 2013, ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, a semnat un ordin de suspendare, pana la sfarsitul anului, a exportului paralel de medicamente oncologice pentru care exista riscul aparitiei unor disfunctionalitati in aprovizionarea farmaciilor si spitalelor.

Tot la intalnirea de sambata, Nicolaescu a punctat intentia MS de a infiinta, in partea a doua a anului, o structura de evaluare a tehnologiilor medicale, in vederea unei organizari mai eficiente a procesului de revizuire a listei de medicamente compensate.

Ads

Totodata, ministrul le-a transmis reprezentantilor industriei farmaceutice intentia autoritatilor de a reactualiza semestrial in 2014 si trimestrial in 2015 lista de medicamente, conform reglementarilor europene, astfel incat pacientii sa poata beneficia de tratamentele inovatoare de care au nevoie.

Ce se intampla cu taxa clawback

Cu acelasi prilej, a fost discutata problema taxei clawback, context in care reprezentantii Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) au propus ca fiecare companie - atat producatorii de medicamente originale, cat si cei de generice - sa plateasca o taxa in functie de consumul individual pe care il determina in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

"Partile au agreat ca pe parcursul lunii ianuarie sa continue discutiile privind temele mai sus amintite, urmand ca, la sfarsitul lunii, sa existe o propunere finala agreata referitoare la subiectele puse in discutie", se mai arata in comunicatul MS.

Ads

Potrivit producatorilor de medicamente originale, in prezent, toate companiile farmaceutice platesc catre stat o taxa de clawback care se ridica la aproximativ 14 la suta din cifra de afaceri (adica 14 la suta din totalul vanzarilor companiei).

Taxa este platita numai de companiile producatoare de medicamente, insa taxa este calculata inclusiv pentru adaosurile de distributie si de farmacie pe care nu le incaseaza companiile producatoare de medicamente, atrag atentia producatorii de medicamente originale.

Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, a anuntat anul trecut ca va propune calcularea taxei clawback diferentiat pentru medicamente originale (sau inovative) si respectiv pentru medicamente generice (echivalente mai ieftine ale produselor originale ale caror brevete au expirat).

Companiile producatoare de medicamente originale se tem ca, in urma aplicarii clawback-ului diferentiat, pentru ele taxa poate ajunge pana la 30 la suta din vanzarile realizate. In aceste conditii, exista pericolul retragerii unor produse de pe piata din Romania, arata reprezentantii producatorilor de medicamente inovative.

Ads