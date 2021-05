Ministerul Sanatatii si Casa de Sanatate au emis un ordin privind prescrierea unor medicamente compensate. Medicul ii va prezenta pacientului cea mai buna optiune

De asemenea, in tratamentul specific al unor afectiuni s-a introdus recomandarea de initiere sau schimbare a medicamentelor biologice de referinta cu medicamente biosimilare, se arata in ordinul publicat in Monitorul Oficial.Astfel, prin noile prevederi, pentru initierea tratamentului specific unei afectiuni cu medicamente care se elibereaza prin farmaciile comunitare, medicii pot opta pentru prescrierea unui produs biosimilar.Totodata, pentru continuarea tratamentului specific pentru care, la momentul prescrierii, exista atat produsul biologic de referinta, cat si produsul biosimilar, se recomanda schimbarea produsului original cu un biosimilar al acestuia."Produsele biosimilare sunt certificate prin studii care indica faptul ca au aceleasi efecte cu produsele biologice de referinta si nu exista diferente semnificative clinic intre cele doua in ceea ce priveste siguranta, calitatea si eficacitatea. Prin utilizarea medicamentelor biosimilare crestem accesul pacientilor la tratamentul de care au nevoie. Prin aceasta abordare, statul poate sa trateze mai multi pacienti cu aceleasi fonduri si crestem numarul de medicamente disponibile, fara a afecta eficacitatea tratamentului", a declarat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, citata in comunicatul de presa.La initierea sau schimbarea tratamentului cu un medicament biosimilar, medicul curant va prezenta pacientului cea mai buna optiune pentru acesta si va prescrie medicamentul biosimilar numai dupa obtinerea consimtamantului informat al pacientului.Potrivit MS, aceste prevederi au scopul de a extinde accesul la optiuni terapeutice si nu obliga medicii sa prescrie un anumit tip de medicament."Masuri asemanatoare de adoptie a medicamentelor biosimilare in terapia recomandata de catre medicii prescriptori au fost luate de majoritatea statelor Uniunii Europene, in vederea eficientizarii fondurilor disponibile alocate sanatatii care sa permita un acces mai amplu al pacientilor la tratamentul necesar", a declarat presedintele CNAS, Adrian Gheorghe, potrivit sursei citate.Conform Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), medicamentele biologice contin substante active provenite dintr-o sursa biologica, de exemplu din celule sau organisme vii. Medicamentele biologice au o utilizare bine stabilita in practica clinica, fiind in multe cazuri indispensabile pentru tratamentul unor afectiuni grave si cronice, precum diabetul sau diferitele tipuri de boli autoimune si de cancer.Un medicament biosimilar este un medicament inalt similar cu un alt medicament biologic deja comercializat in UE (cunoscut ca "medicament biologic de referinta"). Companiile pot primi aprobarea de punere pe piata a medicamentelor biosimilare dupa expirarea perioadei de protectie pe piata a medicamentului de referinta (aproximativ 10 ani). Deoarece medicamentele biosimilare sunt un tip de medicamente biologice, li se aplica toate caracteristicile relevante ale medicamentelor biologice.