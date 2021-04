OMS a cerut scaderea pretului insulinei. "Numarul de persoane diabetice a crescut de patru ori in ultimii 40 de an"

Cu ocazia acestei aniversari, OMS a lansat un Pact Mondial contra Diabetului avand ca obiectiv reducerea riscurilor de dezvoltare a bolii si a permite tuturor celor care sunt diagnosticati sa aiba acces la un tratament si la ingrijiri pe care sa si le permita."Necesitatea de a lua masuri urgente contra diabetului este mai clara ca niciodata", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-un comunciat."Numarul de persoane diabetice a crescut de patru ori in ultimii 40 de ani", a subliniat el, indicand ca diabetul este "singura dintre marile boli netransmisibile pentru care riscul de mortalitate prematura creste in loc sa se diminueze".Pentru seful OMS, este cu atat mai important sa fie atacata aceasta criza in mijlocul pandemiei coronavirusului pentru ca o mare parte din pacientii internati cu o forma severa de Covid-19 au diabet.Numarul de decese legate de maladie a crescut cu 70% din 2000, ridicandu-se la 1,5 milioane de decese pe an.Mai mult de 420 de milioane de persoane sunt afectate de diabet, dintre care majoritatea traiesc in tari in curs de dezvoltare. Greutatea in exces si obezitatea constituie factori la originea puternicei cresteri din ultimele decenii.Diabetul este o maladie cronica care apare atunci cand pancreasul nu produce suficienta insulina, un hormon care regleaza concentratia de zahar din sange sau atunci cand organismul nu foloseste corect insulina pe care o produce.In ciuda descoperirii insulinei acum 100 de ani, sunt multi cei diabetici care se lupta pentru a avea acces la insulina din cauza pretului ei desi exista o ofera bogata. Trei fabricanti domina piata mondiala (Eli Lilly, Novo Nordisk si Sanofi), si fixeaza preturile care, potrivit OMS, sunt prohibitive pentru multi indivizi si tari.De asemenea, in 2019, OMS a lansat un program care vizeaza pre-autorizarea de produse furnizate de alte laboratoare.Organizatia a indicat ca poarta discutii cu fabricantii de insulina despre mijloacele de a raspunde la cererea crescuta "a preturilor accesibile pentru tari"."Este un esec pentru societate si comunitatea internationala daca persoanele care au nevoie de insulina se lovesc de dificultati financiare pentru a o cumpara", a subliniat dr. Tedros.Pretul insulinei este o bariera in calea tratamentului in majoritatea tarilor cu venituri mici si medii, dar si in tarile bogate, mai ales atunci cand sistemele de protectie sociala sunt insuficiente.