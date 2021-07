Noi medicamente antiinflamatoare pentru tratarea pacientilor cu COVID-19, recomandate de OMS. Lista cuprinde tocilizumab si sarilumab

Organismul ONU, cu sediul la Geneva, a publicat marti seara recomandari pentru tocilizumab si sarilumab.Cele doua medicamente , ambele folosite in tratamentul artritei reumatoide, sunt esentiale in cazul pacientilor cu forme grave de COVID-19, conform recomandarilor actualizate ale OMS.Datele colectate din 27 de studii clinice realizate in randul a peste 10.000 de bolnavi au aratat ca aceste medicamente au redus cu 13% riscul de deces la pacientii cu forme grave de COVID-19, a precizat OMS.Unele dintre datele utilizate nu au fost inca publicate.Probabilitatea ca pacientii grav bolnavi sa aiba nevoie de respiratie artificiala a scazut cu 28%.Medicamentele sunt ambele blocante ale receptorilor IL-6."Aceste medicamente ofera speranta pacientilor si familiilor care sufera de impactul devastator al formelor severe si critice de COVID-19. Insa blocantii receptorilor IL-6 raman inaccesibili pentru majoritatea oamenilor", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.OMS a cerut companiilor farmaceutice sa reduca pretul medicamentelor scumpe si sa le furnizeze tarilor mai sarace care se confrunta deja cu o lipsa de vaccinuri anti-COVID-19.Organismul ONU a solicitat, de asemenea, acordarea de licente de productie in cat mai multe tari.In septembrie, OMS a recomandat steroizii ca tratament antiinflamator in cazul formelor severe de COVID-19 pentru a lupta impotriva raspunsului imun extrem la pacientii cu coronavirus