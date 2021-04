Organizatia Mondiala avertizeaza ca "un alt flagel" ameninta lumea: rezistenta la antibiotice

OMS a facut public noul sau raport asupra medicamentelor in curs de dezvoltare pentru a lupta contra super-bacteriilor, denumite astfel pentru ca rezista in fata multor antibiotice clasice.Constatarea facuta de OMS este una sumbra, intrucat exista foarte putine noi medicamente eficiente care se afla in stadii de dezvoltare in laboratoarele farmaceutice.Organizatia pentru sanatate a Natiunilor Unite considera ca mobilizarea impotriva COVID-19 a dovedit faptul ca progrese rapide pot fi realizate atunci ele sunt sustinute prin vointa politica."Antibioticele sunt calcaiul lui Ahile pentru asistenta medicala universala si pentru siguranta noastra sanitara", a declarat Haileyesus Getahun, coordonator OMS pentru divizia de studiere a rezistentei antibacteriene."Ocaziile care se prezinta in lumina pandemiei de COVID-19 trebuie sa fie fructificate pentru a sublinia nevoia unei investitii durabile (in cercetare, n.r.) in productia de noi antibiotice eficace", a adaugat el.Acelasi oficial a sugerat infiintarea unui mecanism mondial ce va permite strangerea de fonduri pentru a combate rezistenta bacteriilor, dupa modelul actiunilor intreprinse pentru a dezvolta vaccinurile anti-COVID-19.Rezistenta la bacterii a continuat sa creasca, pentru ca antibioticele sunt utilizate prea mult si in mod abuziv, fie in cresterea animalelor, fie in tratamentele pentru oameni.Bacteriile dezvolta astfel rezistenta si nu mai raspund la tratamentele existente.Trebuie deci sa fie create noi antibiotice, insa grupurile farmaceutice sunt reticente in a investi sume mari intr-un sector care este considerat putin rentabil.Astfel, cele mai multe dintre antibioticele care au fost lansate pe piata fac parte din clasele de medicamente descoperite inainte de anii 1980, a subliniat OMS.In raportul sau anual, OMS precizeaza ca niciunul dintre cele 43 de antibiotice aflate in prezent in etapa de dezvoltare nu permite combaterea eficienta a celor mai periculoase bacterii aflate in circulatie.Organizatia a subliniat si ca 82% dintre antibioticele recent autorizate fac parte din clasele de medicamente fata de care bacteriile s-au aratat deja rezistente."Desi exista produse inovatoare in curs de dezvoltare, probabil ca doar un mic procent dintre ele vor fi lansate pe piata din cauza ratelor ridicate de esec inregistrate in acest proces", au avertizat autorii raportului.Pentru prima data, OMS a alcatuit astfel un catalog al medicamentelor antibacteriene non-traditionale. Organizatia a recenzat 27 de astfel de medicamente, inclusiv antigeni monoclonali si organisme bacteriofage, virusuri care infecteaza doar bacteriile si care au fost indelung utilizate in spatele "Cortinei de Fier" in perioada Razboiului Rece, fiind descoperite in prezent si in Occident.