Pacientii seropozitivi din Romania nu mai au medicamente

Mai multe judete din tara au intrerupt tratamentul destinat persoanelor seropozitive din cauza lipsei fondurilor si a managementului defectuos al programului, sustine Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIPA (UNOPA).

Reprezentantii organizatiei spun ca spitalele nu mai au medicamente pentru persoanele seropozitive. Fara tratament, acestea nu au cum sa lupte cu virusul HIV, iar pacientii sunt nevoiti sa bata zilnic la poarta spitalului in speranta ca medicamentele au sosit si isi pot relua tratamentul care ii tine in viata.

Situatia este specifica inceputului de an in Romania, a fost la fel si anul trecut si se datoreaza mai multor factori, in principal din cauza intarzierii fondurilor de la Casa Nationala, dar si iresponsabilitatii unor manageri de spitale care nu urgenteaza niste achizitii si nu isi asuma decizii pentru achizitii de urgenta cand sunt puse in pericol vietile pacientilor, afirma reprezentantii ai UNOPA.

Potrivit acestora, probleme au pacientii din judetele din Moldova, plus Galati, Prahova, Giurgiu, Olt, Valcea, Dolj, Mures, Timis, Hunedoara, Bucuresti. Ei au intrerupt total sau partial tratamentul pentru persoanele seropozitive.

"Solicitam Ministerului Sanatatii si Casei Nationale sa nu mai asiste iresponsabili la aceasta situatie, pentru ca este vorba de viata unor oameni, oameni care mor pentru ca nu mai au tratament. Aceste institutii sunt cele responsabile si care au mecanismele sa rezolve situatia, iar gravitatea ei impune actiuni imediate", a declarat Iulian Petre, director executiv al UNOPA.

Potrivit acestuia, pentru a nu se mai repeta situatia, UNOPA solicita CNAS "sa dea dovada ca ii pasa si sa recurga in regim de urgenta la achizitia centralizata a tratamentului, masura care este prevazuta inca din 2009 de Contractul Cadru, dar care nu a fost pusa in aplicare de Casa Nationala".

"Solicitam public ministrului Sanatatii si presedintelui CNAS sa explice persoanelor seropozitive din Romania cum s-a ajuns in aceasta situatie si sa prezinte masurile luate pentru salvarea vietii acestor persoane, infectate in cea mai mare parte cand erau copii, in spitalele comuniste", a conchis directorul executiv al UNOPA.

