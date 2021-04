Reteaua prostituatelor din Brasov care isi drogau clientii si le furau banii si bijuteriile din casa. Cum actionau cei doi "pesti" care le asigurau scaparea

Cum au avut loc faptele de talharie

Ce a spus prima victima a prostituatelor

Modul de operare

Procesul s-a derulat rapid pentru ca cei sase au recunoscut faptele. Chiar si in aceste conditii, patru dintre inculpati au primit pedepse cu executare. Astfel, Ardelean Lidia Ionela (38 ani) a fost condamnata la 3 ani si 2 luni in regim de detentie, Gerebenes Larisa (33 ani) a primit 4 ani si 10 luni dupa gratii, Cara Lenuta Alina (22 ani) a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare, Rotbasan Ana Maria (30 ani) s-a ales cu 3 ani si 3 luni cu executare, iar "pestii" Kalanyos Gigi (38 ani) si Gindac Marian (32 ani) au primit 2 ani si 4 luni cu suspendare, respectiv 3 ani cu executare. Potrivit rechizitoriului, cele patru femei se cunosteau de aproximativ 1 an , acestea ocupandu-se cu practicarea prostitutiei in zona Garii Brasov. Inculpatul Kalanyos Gigi este concubinul inculpatei Cara Lenuta Alina. In acelasi anturaj de afla si inculpatul Gindac Marian.Cei cinci si-au dezvoltat un mod de operare ingenios, in sensul ca se intalneau in zona Garii Brasov, unde femeile racolau barbati cu varsta inaintata in scopul intretinerii de relatii sexuale, dupa care se deplasau la locuinta acestora, fiind transportate de inculpatul Kalanyos Gigi cu autoturismul. Ulterior, dupa inducerea persoanelor vatamate a unei stari de inconstienta cu ajutorul unor medicamente , femeile furau bunuri si valori din locuinta acestora, fiind preluate ulterior de acelasi barbat care le asigura scaparea. Substantele folosite pentru adormirea persoanelor vatamate sunt medicamente "Rivotril", care erau procurate de catre Gerebenes Larisa. Aceasta, pe fondul bolii de care sufera, detine reteta pentru un astfel de medicament. Rivorilul (clonazepamul) este un medicament din clasa benzodiazepinelor folosit in tratamentul epilepsiei. Potrivit prospectului, acesta nu se administreaza impreuna cu alcool, iar in cazul ingerarii mai multor comprimate, poate determina stari de somnolenta, confuzie si lipsa de coordonare. Medicamentul are mai multe reactii adverse si contraindicatii in ceea ce priveste administrarea.Prima lovitura a avut loc in seara zilei de 3 iunie 2020. Dupa adormirea victimei aflata cu una dintre cele patru prostituate, au intrat in locuinta acestuia si celelalte trei si au sustras sumele de 82.600 lei, 600 euro si aproximativ 100 USD In noaptea de 5/6 iunie 2020, doua dintre cele patru prostituate au incercat sa sustraga din apartamentul unui alt barbat sume de bani sau alte bunuri, dar nu au gasit nimic. Si acesta a fost adormit cu ajutorul medicamentelor.In noaptea de 7/8 iunie 2020, femeile au furat din locuinta unei alte victime mai multe bijuterii din aur si din argint, respectiv un inel de aur de dama cu forme impletite in partea superioara, o pereche de cercei avand o piatra rosie in partea superioara, un lantisor de aur impletit in forma plata, un inel de argint de dama cu o piatra alba pe partea superioara, un ceas marca Swatch, 15-20 de sticle de vin vechi si whiskey marca "JB" si "Ballantines", o geaca, o palarie barbateasca si suma de 100 lei. In 9 iunie 2020 a avut loc ultima lovitura, victima acestora fiind talharit de suma de aproximativ 150 lei si doua carduri (unul bancar si unul cu tichete de masa).Ulterior, in urma plangerilor depuse de primele victime, politia a intrat pe fir si i-a retinut pe toti cei cinci infractori in 10 iunie 2020.Primul barbat talharit de prostituate a declarat ca la data de 3 iunie 2020, aflandu-se in zona garii la o farmacie, a fost abordat de o femeie necunoscuta, care avea o cicatrice pe obrazul stang si care i-a propus sa intretina relatii sexuale.Victima nu a dat curs acestei solicitari, context in care persoana in cauza a facut referire la o fata mai tanara care sa presteze servicii sexuale. Barbatul a fost de acord cu aceasta propunere, astfel ca s-a deplasat cu autoturismul la domiciliul sau, fiind insotit de prostituata. Conform aceleiasi declaratii, inainte de a intra in locuinta, barbatul i-a inmanat tinerei suma de 20 lei pentru a-si cumpara tigari. Femeia a revenit la scurt timp, iar in decursul serii au consumat cafea si whiskey.In continuare, a relatat ca la un moment dat a sunat la usa de la intrare o vecina, iar barbatul s-a indreptat spre usa de acces in locuinta, dupa care a continuat conversatia cu prostituata, consumand bauturile pregatite. In timpul cat barbatul a lipsit, prostituata i-a pus medicamentele in bautura.Dupa aceste evenimente, victima si-a amintit ca s-a trezit in dimineata zilei urmatoare in baie si s-a lovit in zona capului in timp ce incerca sa se ridice, fiind gasita de membrii familiei si transportat la o unitate spitaliceasca pentru ingrijiri medicale. A declarat ca i-au fost sustrase din locuinta sumele de 80.000 lei, 600 euro si aproximativ 100 dolari, care se aflau intr-o cutie metalica in dulap, si 2.600 lei dintr-o cutie tip carte.Anchetatorii au facut, initial, cercetari in legatura cu inculpata Gerebenes Larisa pe baza carora s-a configurat un mod de operare al acesteia. Astfel, s-a stabilit ca femeia comite furturi din locuinta si talharii, respectiv abordeaza persoane in varsta sub pretextul intretinerii de relatii sexuale contracost, dupa care se deplaseaza la domiciliul acestora, unde, folosind medicamente pe care le pune in bautura victimelor pentru a deveni inconstiente, le sustrage diverse sume de bani si bunuri din locuinta. Parcursul anchetei a relevat implicarea si a celorlalte trei femei, cercetarile ducand, in final, si la cei doi barbati, respectiv "pestii" prostituatelor.Femeile au mai fost obligate sa plateasca despagubiri civile de circa 50.000 de lei catre doua dintre victimele lor. Pe parcursul anchetei si a procesului au platit o parte din prejudiciul provocat barbatilor ademeniti cu favoruri sexuale.