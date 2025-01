Asociatia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) a semnalat luni faptul ca peste 600 de medicamente au fost retrase de pe piata din Romania din 2016 si pana acum, atragand totodata atentia tuturor factorilor implicati asupra consecintelor acestui fapt.

"Daca la inceputul lui 2015 numarul medicamentelor inregistrate in Romania depasea 6.000, pana in prezent un sfert dintre medicamente au fost retrase oficial de producatori.

Numai din 2016 si pana acum, peste 600 de medicamente au fost retrase de pe piata, iar alte cateva sute au fost inregistrate cu notificate pentru retragere.

In ultimele luni, numarul notificarilor de retragere de pe piata romaneasca a crescut considerabil, iar acest lucru va duce in perioada urmatoare la o criza fara precedent a medicamentelor, in special a celor pentru boli grave sau rare, acolo unde pacientii au nevoie imediata si neingradita de acces la tratament", se arata intr-un comunicat remis de Asociatia Distribuitorilor Europeni de Medicamente.

ADEM sustine ca aceasta situatie grava se datoreaza deciziilor politice eronate ale reprezentantilor autoritatilor si anume cei care au stabilit politicile de preturi la medicamente.

"Acest model economic a fost folosit ca instrument politic de factorii de decizie, indiferent de guvern, prin promovarea ideii ca se urmareste scaderea pretului la medicamente si deci un acces mai facil al populatiei la acestea.

Insa acest model de calcul nesustenabil a dus la decizia producatorilor de retragere de pe piata romaneasca a sute de medicamente", sustin reprezentantii ADEM.

Ei arata ca nu este adevarata ideea lansata in spatiul public potrivit careia responsabilitatea pentru criza actuala, pentru cele trecute si pentru cele viitoare apartine societatilor care desfasoara activitati de comert intracomunitar cu medicamente.

