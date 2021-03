Agentia Europeana a Medicamentului studiaza cazurile de tromboza aparute dupa imunizarea cu serul de la AstraZeneca

Autoritatile olandeze au anuntat in aceeasi zi un caz de tromboza in urma unei injectii cu vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca, dar nu este vorba despre un caz grav care sa necesite spitalizare.Centrul olandez care inregistreaza efectele secundare ale vaccinurilor, Lareb, investigheaza acest caz, dupa ce mai devreme Danemarca a suspendat pentru 14 zile administrarea vaccinului AstraZeneca in urma inregistrarii unor "cazuri grave de tromboza" la unele persoane care au primit acest vaccin, unul fiind relationat si cu un deces, dar a mentionat ca nu se poate trage deocamdata concluzia ca ar exista o relatie directa intre vaccin si tromboza.Anterior, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a asigurat ca, in urma analizei preliminare, nu crede ca exista vreo problema specifica cu un lot de vaccin AstraZeneca retras de Austria ca masura de precautie dupa decesul unei persoane diagnosticate cu tromboza multipla (formarea de cheaguri de sange). O alta persoana a fost diagnosticata cu embolie pulmonara si au fost raportate inca doua cazuri de evenimente tromboembolice dupa injectii din acelasi lot.Estonia, Lituania, Letonia si Luxemburg au suspendat de asemenea vaccinarea cu doze din acelasi lot. Potrivit EMA, 17 state membre ale UE au primit doze din lotul respectiv.Totusi, agentia europeana afirma ca "in prezent nu exista indicii ca vaccinarea a provocat aceste afectiuni, care nu sunt descrise ca efecte secundare ale acestui vaccin", si nici nu au fost detectate cazuri similare in testele clinice desfasurate de AstraZeneca, prin urmare considera putin probabila o deficienta de calitate a lotului respectiv, pe care il analizeaza in continuare.Comitetul pentru siguranta al EMA investigheaza in prezent cazurile semnalate de imbolnaviri dupa vaccinare, inclusiv toate cazurile de evenimente tromboembolice raportate de pacienti dupa vaccinare.Intre timp, guvernul britanic a reactionat afirmand ca el considera "sigur si eficace" vaccinul AstraZeneca, asigurand ca acesta va continua sa fie folosit in Marea Britanie. Aceasta tara a vaccinat pana in prezent peste 22 de milioane de persoane cel putin cu prima doza, Pfizer/BioNTech sau AstraZeneca. Danemarca a oprit utilizarea vaccinului impotriva coronavirusului timp de cel putin 14 zile , dupa mai multe cazuri in care persoanele vaccinate au prezentat cheaguri de sange. Nu este insa clar daca vaccinarea a provocat aceste afectiuni, potrivit Autoritatii Sanitare.