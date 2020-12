Agentia Europeana a Medicamentului a aprobat primul vaccin anti-COVID

Anuntul a fost facut de un oficial al institutiei, care a punctat insa ca trebuie tinut cont si de masurile de protectie de pana acum. Se deschide astfel calea pentru inceputul vaccinarii in Europa, din data de 27 decembrie 2020.Primii vaccinati din tara noastra vor fi angajatii din linia intai, din spitale."Stim mult mai multe despre aceasta boala acum decat stiam in urma cu cateva luni. Nu exista nicio dovada ca acest vaccin nu va functiona. Este important sa retinem ca, desi acest vaccin a fost aprobat, e nevoie sa mentinem in continuare si celelalte masuri de protectie pentru a limita raspandirea virusului", a declarat Emer Cooke, directorul executiv al Agentiei Europene a Medicamentului, intr-un briefing de presa.Concret, vaccinul Pfizer si BioNtech a obtinut o opinie stiintifica pozitiva, fiind considerat acceptat la nivelul Uniunii Europene.