Vine o mare lovitura pentru pacienti - doar 7 medicamente compensate. Suntem precum Congo, Etiopia si Gabon Interviu

Pacientii din mediul rural vor ramane fara medici, bolnavii nu vor putea beneficia de mai mult de 7 medicamente compensate, sistemul informatic pe care se bazeaza cardul de sanatate da erori si nu e actualizat, atrag atentia medicii de familie.

"Am oferit populist in pachetul de baza tot ce s-a putut oferi, fara limite, dar cu plafon. Trebuie sa fii in prima zi a lunii la cabinet ca sa poti primi o trimitere si in primele doua zile ca sa ai sanse sa iti faci analizele. Romania aloca pentru sanatate un procent din PIB la nivelul la care o fac tari ca Angola, Bangladesh, Bhutan, Congo, Etiopia, Gabon, Siria", spune vicepresedintele Societatii Nationale a Medicilor de Familie, dr. Sandra Alexiu, intr-un interviu acordat Ziare.com.

Medicii de familie se tem ca, daca proiectul contractului cadru va fi adoptat in forma actuala, le va fi periclitata independenta cabinetelor si acuza presiuni puternice: "nu ne dorim sa patim ce au patit farmaciile independente. In Europa nu exista lanturi de farmacii sau cabinet. Noi dorim sa fim originali!"

Medicii de familie sunt din nou pe picior de razboi cu Casa de Sanatate si Ministerul Sanatatii. De ce?

Nu e un razboi sau mai bine spus e un razboi inegal. De data aceasta, ne e pusa in pericol individualitatea ca specialitate si independenta cabinetelor. Modificarea contractului-cadru, care va desfiinta limita minima pentru infiintarea unui cabinet, va avea ca efect imediat migrarea medicilor de familie din rural catre zona urbana, cu consecinte grave asupra pacientilor, care nu vor mai beneficia de asistenta medicala primara.

Daca poti functiona cu un numar mic de pacienti oriunde, nu are rost sa mai faci naveta, sa fii blocat de zapezi, sa practici medicina de familie in conditii dificile.

Concurenta e considerata un lucru bun. Pentru pacient nu e mai bine sa aiba mai multe cabinete din care sa poate alege?

Ba da, dar aici nu discutam de o concurenta in adevaratul sens al cuvantului. In acest moment sunt disponibile 572 de posturi de medici de familie in 429 de localitati din tara. E adevarat ca nu sunt in orase universitare, supraaglomerate.

Dar si oamenii de la tara au nevoie de asistenta medicala. Medicii tineri, despre care presedintele CNAS spune ca nu pot intra in sistem, isi pot incepe cariera in aceste locuri, in care investitia nu este nici pe de parte ca intr-un praxis nou, intr-un oras.

O promotie de rezidenti de medicina familiei are aproximativ 95-100 de absolventi, deci locurile disponibile acopera cinci promotii de rezidentiat. E o minciuna ca medicii tineri nu au unde sa se duca. Nu au unde sa se duca in orasele mari, dar cabinete libere sunt. O harta actualizata a acestora este disponibila pe pagina web a SNMF.

Este adevarat ca in mediul rural oamenii au mai putine disponibilitati financiare si, de aceea, cabinetele ar trebui sa fie ajutate. Pentru a asigura o asistenta primara de calitate in mediul rural, cabinetele medicale ar trebui sa fie dotate cu un minimum de aparatura, care sa ajute medicul sa diagnosticheze mai usor si sa monitorizeze o boala cronica fara ca pacientul sa se deplaseze in orase.

Exista vreun plan al Ministerului Sanatatii in acest sens?

Vorbim despre ministerul care a avut 26 de ministri in 25 de ani. Acum cativa ani a existat o echipa internationala de experti, angajata de Ministerul Sanatatii, care a adunat date, a facut un studiu si in final a emis un raport referitor la o strategie menita sa ridice zona rurala ca nivel medical si de adresabilitate.

Raportul OPM (Oxford Policy Management) exista pe site-ul ministerului, dar nu a fost pus in aplicare. El prevede dezvoltarea strategica pana in 2020, cu obiective pe termen scurt, mediu si lung, cu persoane si institutii implicate, cu termene si solutii. Acestea nu vizeaza doar cresterea finantarii, ci si restructurarea a ceea ce nu merge, oprirea pierderilor si asigurarea facilitatilor, nu neaparat financiare, pentru medici, inclusiv din partea autoritatilor locale.

Medicii romani care au plecat, mai ales in Franta, au fost chemati acolo de primari care au oferit loc de munca, loc de casa, facilitati pentru familie, ceea ce arata importanta implicarii comunitatii locale si intelegerea nevoilor locuitorilor.

Vorbim de lucrurile ramase pe hartie. Ce s-a ales din pachetul de baza de servicii medicale, care ar fi trebuit sa asigure fiecarui pacient un numar de consultatii preventive si investigatii?

Pachetul de baza e prevazut in contractul-cadru, dar structurarea nu e facuta in baza unui studiu de impact. Nu exista studiu de fezabilitate. Nu sunt calculate costurile serviciilor medicale pe baze economice, ci sunt estimate arbitrar.

Nu stim, in functie de cati bani are sistemul, ce servicii putem oferi. Astazi sunt prevazute consultatii preventive pentru toate categoriile de varsta, dar nu exista nicio responsabilizare a pacientilor. Nici nu stiu ca pot veni pentru un control preventiv!

N-ar trebui sa fie garantate toate?

Nu, statul ar trebui sa isi masoare resursele, pentru a sti ce anume isi poate permite sa ofere. Nu exista calcule estimative, fundamentari de tarife. Daca s-ar intampla asta, nu ar mai fi nevoie de plafoane si nu ar trebui sa fii in prima zi a lunii la cabinet ca sa poti primi o trimitere si in primele doua zile ca sa ai sanse sa iti faci analizele.

Daca ar exista un studiu, in baza lui s-ar putea spune: atat oferim, dar ce e in plus trebuie platit. Si cum nu am fost in stare sa facem in atatia ani o legislatie care sa faciliteze intrarea asigurarilor private, am oferit populist in pachetul de baza tot ce s-a putut oferi, fara limite, dar cu... plafon.

Romania aloca pentru sanatate un procent din PIB la nivelul la care o fac tari ca Angola, Bangladesh, Bhutan, Congo, Etiopia, Gabon, Siria. Nu suntem nici macar la nivelul celor mai sarace tari din Europa.

Spre deosebire de laboratoare, care inchid usa dupa 2 zile, noi, medicii, nu putem refuza pacientii. Practic, functionam cu munca normata, trebuie sa functionam cu patru consultatii pe ora, cinci ore pe zi. Tot ce e in afara acestui numar nu poate fi taxat.

Eu nu pot "imbolnavi" pacientii dupa orar si am un numar de consultatii plafonate de casa. Restul consultatiilor sunt trecute automat in plata per capita, adica prestam acelasi fel de consultatii care sunt platite in doua moduri diferite. Din pacate, Consiliul Concurentei nu a observat niciodata aceste probleme...

Una dintre problemele pe care le reclama medicii de familie la noul contract este restrictia la medicamente. Maximum 7 medicamente pentru un bolnav?

Asta este o mare lovitura pentru pacienti. Ma refer la pacientii care au o patologie complexa, multe boli, si hipertensiune, si diabet, si probleme cu colesterolul, cu rinichii, cu ochii. Eu nu pot sa-l tratez pe omul acesta pentru o boala si pe restul sa le ignor. Pentru ca lucrurile se si leaga intre ele si trebuie tratate impreuna.

Daca un pacient are nevoie de 12 medicamente pe zi si noi nu ii vom putea scrie decat 7, evident ca il va afecta direct. 7 medicamente le va lua compensat, iar restul de 5 le va lua la pret intreg si noi vom negocia cu acesti pacienti ce anume isi pot permite si ce punem in reteta.

Cum au reactionat ministerul si Casa la aceste nemultumiri?

Discutiile au fost multe si furtunoase. Noi avem agumente profesionale, ministerul si Casa au argumente financiare. Dar atunci cand nu poti oferi decat un pachet limitat, trebuie sa faci acest lucru transparent: spui cat oferi, nu pretinzi ca oferi tot si tu nu dai nici macar un sfert. Am obtinut niste promisiuni, dar nu ar fi pentru prima data cand ele nu ar fi respectate.

Prima dovada de bunavointa era retragerea proiectului de contract-cadru. Nu s-a intamplat. Ar trebui sa vedem apoi o noua forma a proiectului de contract-cadru pusa pe site. Noi am solicitat sa stam cu totii la masa, medici, finantisti, cine mai e nevoie, si sa facem un contract-cadru bun.

Actualul contract-cadru e semnat pana la sfarsitul lui 2015. Nu exista motive foarte mari pentru modificare. Dar se pare ca exista interese mari si presiuni puternice din partea mediului privat care doreste sa procedeze ca si in cazul farmaciilor.

Unul dintre motivele modificarii contractului-cadru este cardul de sanatate, care de la 1 mai devine obligatoriu. Totul e gata pentru folosirea obligatorie a cardului? E sistemul pregatit?

Avem semnatura electronica, cititoare, Internet, toate pe banii nostri. Dar softul pus la dispozitie de CNAS pentru a activa cardurile si pentru a lucra cu el de la 1 mai e cu probleme. Nu intotdeauna merge. La baza e Sistemul informatic unic integrat (SIUI) care continua sa dea erori. Nu e actualizat cu toate datele.

Avem pacienti care figureaza ca neasigurati, desi sunt salariati, avem pe liste oameni care sunt demult plecati din tara, apar ca decedati pacienti care sunt in fata noastra in cabinet, unele paciente apar cu numele de domnisoare, desi l-au schimbat demult. CNP-ul nou-nascutilor este activat in sistem abia dupa doua luni, timp in care nu poti sa le furnizezi acestor copii servicii gratuite.

Si toate aceste probleme se regasesc in tot ce inseamna informatizare. Reteta electronica se face baza SIUI, la fel biletele de trimitere, concediile medicale, tot ce faci depinde de validarea calitatii de asigurat prin sistemul informatic.

Ce faceti daca nu sunt respectate solicitarile?

Noi nu ne dorim conflicte si nici nu avem dreptul la greva. De data asta ne dorim pastrarea independentei profesionale, nu ne dorim sa patim ce au patit farmaciile independente. In Europa nu exista lanturi de farmacii sau cabinet. Noi dorim sa fim originali!

Repet, nu vrem conflicte, dar ne vom apara profesia si specialitatea cu toate parghiile legale. Suntem peste 11.000 de medici de familie si la nevoie ne putem demonstra unitatea, nu ar fi prima oara!

