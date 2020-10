14 medici, asistenti si infirmieri din Spitalul Judetean Satu Mare sunt infectati cu COVID-19

"Am dispus toate masurile necesare, s-a efectuat dezinfectia sectiei. Personalul medical este testat, iar daca devine pozitiv se aplica protocolul in cauza. Se poate asigura actul medical. Noi testam pacientii, la internare raman izolati pana cand se testeaza si mai nou am inteles ca sunt pacienti curati care se pozitiveaza la 7 - 8 zile de la contact", a spus Adrian Marc.Potrivit acestuia, printre cei infectati se afla medici, asistenti, infirmieri si personal auxiliar, iar activitatea sectiei nu este afectata.La nivelul judetului Satu Mare au fost confirmate in total 904 cazuri de COVID-19, s-au inregistrat 445 de vindecari si 30 de decese.