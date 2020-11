SONDAJ 38,6% dintre romani declara ca nu s-ar vaccina impotriva COVID-19

Sondajul a fost efectuat in perioada 25 septembrie - 16 octombrie, de catre Centrul de Cercetari Sociologice Larics (CCSL), in parteneriat cu Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) si cu Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale (ISPRI), sub egida Sectiei de Stiinte Medicale a Academiei Romane. Volumul esantionului a fost de 1.000 de persoane, iar eroarea maxima admisa a datelor a fost de +/- 3%. Metoda folosita a fost ce a chestionarului aplicat telefonic.Astfel, 38,6% dintre respondenti au precizat ca ar refuza sa se vaccineze daca ar exista un vaccin impotriva COVID-19. 30% au declarat ca ar astepta o perioada si s-ar vaccina doar daca ar auzi ca persoanele care si-au administrat un astfel de tratament nu au avut probleme. 21,8% au afirmat ca s-ar vaccina, iar 8% au spus ca ar accepta doar daca li s-ar explica mai multe despre acest tratament.46,25% au fost de parere ca marile puteri (SUA; Rusia, China, Germania, Marea Britanie, Franta, Japonia) investesc cel mai mult in descoperirea unui vaccin impotriva Sars-CoV-2, in timp ce 16,78% au indicat companiile multinationale producatoare de vaccinuri.Totodata, 44,2% au opinat ca vaccinarea ar trebui discutata pentru fiecare persoana in parte. 26,6% au apreciat ca riscurile vaccinarii sunt mai mari decat avantajele, in timp ce 25,5% au considerat ca avantajele vaccinarii sunt mult mai mari decat riscurile.Dintre respondenti, 55,24% au aratat ca, in general, sunt de acord cu vaccinurile si vaccinarea; 35,46% au apreciat ca aceasta este potrivita doar in anumite cazuri, iar 8,49% au precizat ca nu sunt de acord cu un astfel de tratament.Totodata, 68,5% au declarat ca nu s-au vaccinat niciodata in ultimii cinci ani. 11,7% au spus ca in acest interval de timp le-a fost administrat un singur vaccin recomandat adultilor, in timp ce 9,1% s-au vaccinat de doua-trei ori, iar 8% s-au vaccinat in fiecare an.In 74,9% dintre cazuri aceasta vaccinare a fost recomandata de medicul de familie, in 12,7% de medicul specialist, iar in 7,4% de rude sau prieteni.23,4% au mentionat ca intentioneaza sa se vaccineze impotriva gripei in aceasta toamna, in conditiile in care anul trecut s-au vaccinat 17,5% dintre cei chestionati.43,5% au apreciat ca vaccinurile din ziua de azi sunt eficiente, dar ca nu se stie cat de sigure sunt. 33,7% au spus ca acestea sunt eficiente si sigure; 14,5% au fost de parere ca vaccinurile nu sunt nici atat de eficiente, nici atat de sigure cum se spune; 4,5% au apreciat ca acestea nu sunt bune din niciun punct de vedere.68,7% au fost de parere ca un vaccin este cel mai bine sa fie administrat in cabinetul medicului de familie. 18,5% au indicat policlinica sau spitalul, 7% au apreciat ca nu este important locul, in timp ce 1,7% au ales locul de munca sau scoala, iar 1,7% au opinat ca acesta ar trebui administrat acasa.