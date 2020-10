Doliu in lumea medicala. A murit celebrul chirurg Dumitru Unc: "Am facut peste 3.500 de operatii in ultimii cinci ani", marturisea medicul

Medicul se afla internat in spital , in stare grava. Unele surse medicale spun ca rudele ar fi cerut transferul la Bucuresti . Potrivit unor surse, acesta ar avea COVID 19. Colegii medicului nu au confirmat, dar nici nu au infirmat ca ar fi contactat temutul viru, potrivit Replicaonline.ro "Primul contact cu Chirurgia, l-am avut ca student, cu activitatile obisnuite in cadrul stagiului de Chirurgie, cu Prof.Dr. SIMICI Pavel, la Spitalul "Pantelimon" si apoi cu Prof.Dr. Ciurel, la Spitalul de Urgenta. M-am initiat ca medic stagiar, in sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean Constanta, unde am primit pentru prima oara"Acul" primei operatii chirurgicale de la dr. Vasile Sarbu, alaturi de care am dobandit din dragostea de chirurgie.In ultimii 5 ani am efectuat peste 3500 de operatii, dintre care circa 2500 se incadreaza in categoria operatiilor mari si medii, atat ca urgente cat si ca operatii programate. Am avut sansa sa fac parte din echipele chirurgicale conduse de Prof.dr.Sarbu care au realizat ca premiere nationale: - primele colecistectomii laparoscopice - prima apendicectomie laparoscopica - primele suturi mecanice digestive-1992 - tehnica in premiera de ramplisaj a chistului hidatic hepatic necomplicat (comunicat in revistaCHIRURGIA) - primele transplante experimentale si pe om la Constanta - prima operatie de transplant de insule pancreatice din Romania", se arata intr-un articol Adevarul.ro. Dumitru Unc s-a nascut la Zarnesti, judetul Brasov- absolvent al Liceului Teoretic "Ovidius" constanta, 1976, clasa speciala de fizica- absolvent al Facultatii de Medicina Generala, IMF Bucuresti, promotia 1985, cu media generala 9,74.- Medic primar de Chirurgie generala, 1998, cu media 9,88- Doctor in Medicina(specialitatea Chirurgie) din 2000, cu examen in cadrul UMF "Gr.T.Popa" Iasi in 1999- Cadru didactic al Facultatii de Medicina Constanta din1.10 1990 - Asistent, Sef de lucrari si Conferentiar universitar in cadrul Catedrei de Discipline Clinice chirurgicale a Facultatii de Medicina din Universitatea "Ovidius"- Profesor universitar, Facultatea de Medicina, Universitatea OVIDIUS Constanta 20 iulie 2007 - Director medical al clinicii private de chirurgie MACTA (Medical Analysis Constanta - din 2006-2011- Seful Clinicii de Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judetean Constanta- martie 2011-octombrie 2014 - 2015- Director medical al clinicii private de chirurgie MACTA (Medical Analysis Constantaorkshop-ul "Human Islet PreparatiCiteste si: