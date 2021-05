A murit padurarul din Bihor impuscat in cap la vanatoare. Trei copii au ramas orfani de tata

Autorul este cercetat pentru in ucidere din culpa. Potrivit ebihoreanul.ro Sebastian Bologa a fost condus de anchetatori , sambata dupa-amiaza, in padurea in care s-a produs accidentul de vanatoare, pentru reconstituirea faptelor, urmand ca la finalizarea procedurii, procurorul sa decida asupra unor noi masuri preventive. Accidentul de vanatoare s-a produs, vineri, la pranz , intr-o padure dintre localitatile Remetea si Meziad, unde victima, padurarul Marius Laza, se afla impreuna cu un consatean, Sebastian Bologa, la o vanatoare ilegala la mistreti.In timpul vanatorii, Bologa si-a impuscat in cap partenerul de vanatoare, dupa care a sunat imediat la 112, cerand ajutor. Victima a fost transportata de un elicopter SMURD in stare critica la Spitalul Clinic Judetean Oradea, cu o plaga impuscata craniana frontala, traumatism cranio-cerebral sever, fiind dus imediat in sala de operatie.A murit sambata dupa-amiaza. In varsta de 46 de ani, barbatul a fost padurar la Ocolul privat Codrii Beiusului si era tata a trei copii.