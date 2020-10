Activitatea sectiei de Medicina interna a Spitalului Bals, suspendata 7 zile. O asistenta cu COVID-19 a decedat

"In spital sunt sapte angajati infectati, toti de la Sectia medicala, asistenti si infirmieri. De astazi am obtinut de la Directia de Sanatate Publica, pentru o saptamana, suspendarea activitatii sectiei Medicina inerna, unde au fost tratati pacientii COVID. Se face dezinfectie completa si nu se mai interneaza nimic", a precizat Grigoriu.In aceasta sectie erau internati 11 pacienti, dintre care trei au fost transferati catre alte unitati medicale si opt vor fi externati cu izolare la domiciliu si monitorizare prin medicul de familie.In perioada in care activitatea Sectiei medicale de la Spitalul Bals va fi suspendata, pacientii care vor necesita internare in aceasta sectie vor fi directionati catre alte spitale din zona.Luni dimineata, o asistenta de 47 de ani de la Spitalul Bals, care lucra in Sectia Medicina interna, a decedat la Spitalul Municipal Caracal. Un alt angajat din aceeasi sectie, de asemenea testat pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2, o infirmiera, este la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.In judetul Olt, de la inceputul pandemiei au fost confirmate 3.145 de cazuri de COVID-19, luni fiind raportate 38 de cazuri noi de imbolnavire.