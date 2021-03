Medicul Adina Alberts, cercetata disciplinar de Colegiul Medicilor. In ultima postare spunea ca pacientii COVID primesc "tratamente experimentale, fara indicatie"

Plangerea impotriva Adinei Alberts a fost facuta de catre farmacistul Miclaus George.Ultima postarea controversata a Adinei Alberts "Dragii mei, sunteti internati in Spitale cu Covid, cereti medicilor sa va spuna schema de tratament pe care v-o administreaza. Au obligatia sa va informeze! Am informatii ca sunt multi pacienti tratati aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale, scumpe, fara indicatiei in Covid, iar complicatiile isi fac aparitia. Nu acceptati Kaletra pentru tratarea Covidului. AVETI ACEST DREPT, conform art 18 si 19 din Legea 46 din 2003. Actionati pana nu e prea tarziu!Aveti parinti sau rude apropiate internate in spitale in stadii medii/grave de Covid, cereti-le acestora, cat mai puteti, acordul in SCRIS 🤦🏻‍♀️ consemnat si in fisa de internate, ca sa puteti avea acces la informatii despre schema de tratament aplicata. Asta pentru situatia de nedorit dar posibila in care lucrurile se complica si pacientul devine inconstient. Cereti sa verificati cu ochii dvs, fisa de tratament a rudei dvs, pe baza imputernicirii primite, conform art 22 si a art 24 pct 2), din Legea 46 din 2003.Iar daca nimic nu mai functioneaza, cereti medicilor sa le dea Ivermectina! Daca refuza, cereti-le din nou! Si daca totusi refuza cu vehementa, scrieti-mi mie in privat! Aveti grija ca sa aveti dovezi ca acesti medici au refuzat sa incerce ORICE ca sa va salveze persoana apropiata.Si mai important decat orice, nu mergeti la spital daca nu este musai... Aplicati, din primul moment, schema completa de tratament, imediat ce aveti suspiciunea ca ati avea COVID. NU PIERDETI NICIO ZI!", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook Anuntul ca medicul Adina Alberts este cercetata de catre Colegiul Medicilor a fost facut de cel care a facut plangere impotriva sa, farmacistul Miclaus George