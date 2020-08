Alexandru Rafila: Epidemia de coronavirus ar trebui sa scada in intensitate in doua saptamani

Alexandru Rafila crede ca acesta ar trebui sa fie un efect al masurilor impuse de Guvern, acum o saptamana: purtarea mastilor in toate spatiile aglomerate si limitarea programului cluburilor."Descresterea ar trebui sa o asteptam intr-un interval de 2-3 saptamani, cred eu, de la introducerea altor masuri suplimentare, ma refer aici la utilizarea mastii in spatii deschise, acolo unde sunt zone aglomerate, sau am refer la reducerea programului de lucru al cluburilor, pentru ca nu discutam neaparat de terase.Putem sa spunem in termini generici, un restaurant care-si desfasoara activitatea in aer liber," declara Rafila la Europa FM. Pe de alta parte, reprezentantul Organizatiei Mondiale a Sanatatii in Romania spune ca Ministerul Sanatatii face acum eforturi sa reprofesionalizeze Directiile de Sanatate Publica, a caror activitate este grav afectata din cauza lipsei de personal si investitii.