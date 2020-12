Analizele si investigatiile medicale pot fi facute oriunde in tara incepand cu 1 Decembrie

Astfel, in baza unui bilet de trimitere eliberat de medici aflati in relatie contractuala cu oricare dintre casele de asigurari de sanatate, asiguratul poate beneficia de investigatii paraclinice la orice furnizor din tara."Ca urmare, furnizorii de servicii paraclinice care au incheiate doua contracte, respectiv cu casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi au sediul lucrativ, filiale sau puncte de lucru inregistrate si autorizate si cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, vor ramane in relatie contractuala cu o singura casa de asigurari de sanatate pentru care vor opta. Va fi redusa astfel birocratia din sistem, prin eliminarea evidentelor distincte si a raportarilor lunare ale serviciilor prestate catre cele doua case de asigurari cu care aveau incheiate contracte", a transmis Ministerul Sanatatii."Aceasta reglementare este necesara pentru a facilita accesul asiguratilor la investigatiile paraclinice recomandate de medicii specialisti. Speram ca in scurt timp sa asiguram acelasi regim de utilizare si pentru prescriptiile medicale, astfel incat medicamentele prescrise sa poata fi eliberate de orice farmacie de pe teritoriul tarii. Acest proiect este in curs de finalizare, insa va fi necesara o perioada de testare pentru a ne asigura ca, odata implementat, va functiona fara sincope", a declarat Adela Cojan, presedintele CNAS.Investigatiile paraclinice sunt recomandate de catre medicul specialist pentru diagnosticarea si monitorizarea unor afectiuni. Medicul poate decide, dupa caz, realizarea investigatiilor in regim de urgenta sau emiterea unui bilet de trimitere in baza caruia pacientul se va adresa unui furnizor de servicii medicale paraclinice.