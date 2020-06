ANI: Fostul manager al Maternitatii Filantropia, medicul Gheorghe Peltecu, s-a aflat in incompatibilitate timp de aproape 4 ani

Ziare.

com

Inspectorii de integritate prezinta cine sunt cei sase si ce prevederi ar fi incalcat, potrivit unui comunicat de presa remis marti, functionar public de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii: "In perioada 1 aprilie 2014 - 31 martie 2017 a exercitat simultan functia publica de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii si pe cea de director financiar contabil in cadrul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie, incalcand astfel dispozitiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003".incompatibilitate., functionar public in cadrul Primariei Comunei Babeni (Valcea): "Incepand cu data de 20 septembrie 2007, atributiile exercitate ca functionar public in cadrul primariei, conform fisei de post, sunt in legatura directa sau indirecta cu activitatile desfasurate din domeniul privat, incalcand astfel dispozitiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003".incompatibilitate., functionar public in cadrul Primariei Comunei Calatele (Cluj): "In perioada 8 iunie 2015 - 16 octombrie 2019 a exercitat simultan functia publica de consilier principal cu atributii de control financiar preventiv in aparatul de specialitate al primarului si functia contractuala de administrator financiar patrimoniu/ contabil la Scoala Gimnaziala Calatele, Judetul Cluj, incalcand astfel dispozitiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003".incompatibilitate.(foto), fost manager in cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Filantropia" Bucuresti: "In perioada 1 aprilie 2014 - 30 decembrie 2017 a exercitat simultan functia de manager in cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie, Bucuresti si pe cea de medic ginecolog (persoana contractuala cu contract individual de munca) la o societate comerciala.Asfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006 si nu a respectat dispozitiile art. 178, alin. (4) din acelasi act normativ".incompatibilitate., sef de sectie in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Branzeu" Timisoara: "In perioada exercitarii functiei de sSef de sectie a detinut, respectiv detine parti sociale la doua societati reglementate de Legea nr. 31/1990, care au stabilit relatii cu caracter patrimonial cu Spitalul Clinic Judetean de UrgentaTimisoara.Astfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 180, alin. (2) coroborat cu art. 184, alin. (12) din Legea nr. 95/2006 (in vigoare pana la data de 22 noiembrie 2016), respectiv ale art. 178, alin. (2), lit. a), coroborat cu art. 185, alin. (15) din acelasi act normativ (in vigoare incepand cu data de 22 noiembrie 2016)".conflict de interese administrativ., farmacist sef sectie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu - Jiu (Gorj): "In perioada 22 noiembrie 2016 - 23 ianuarie 2018 a exercitat simultan functia de farmacist sef sectie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu - Jiu si calitatea de administrator in cadrul unei societati comerciale, incalcand astfel dispozitiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, coroborate cu dispozitiile art. 178, alin. (1), lit. g) din acelasi act normativ (in vigoare incepand cu data de 22 noiembrie 2016)".incompatibilitate., director al Scolii Gimnaziale Oteleni si consilier local al comunei Oteleni (Iasi): "Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani, judetul Iasi, cu privire la posibila incalcare de catre Iftime Alida-Elena, director al Scolii Gimnaziale Oteleni, judetul Iasi si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Oteleni, a dispozitiilor art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal (in formele in vigoare pana la data de 28.07.2017, respectiv incepand cu data de 28.07.2017).In perioada mai 2017 - septembrie 2018, in exercitarea atributiilor de serviciu aferente functiei de director al Scolii Gimnaziale Oteleni, persoana evaluata a semnat acte in temeiul carora sotul persoanei evaluate a obtinut venituri in suma totala de 43.400 lei.Avand in vedere cele de mai sus, rezulta indicii privind savarsirea infractiunii de, respectiv, prevazute de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (in formele in vigoare pana la data de 28 iulie 2017, respectiv incepand cu data de 28 iulie 2017)".Potrivit ANI, persoanele evaluate au fost informate despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Iosefina Viorica Tripon, Gheorghe Peltecu si Alida Elena Iftime nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la aparare, conchide comunicatul ANI.I.S.