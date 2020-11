Peste 750 de medici si farmacisti au primit certificate de specialist. Nelu Tataru: "248 noi specialisti vor creste capacitatea de raspuns la pandemia COVID-19"

Nelu Tataru :"248 noi specialisti vor creste capacitatea de raspuns la pandemia COVID-19"

"Un numar de 765 de medici , medici dentisti si farmacisti care au finalizat pregatirea in Rezidentiat au obtinut certificatele de specialist dupa promovarea examenelor organizate de Ministerul Sanatatii.Pentru acestia, Ministerul Sanatatii a emis deja certificatele de specialist, in urma aprobarii ordinului de ministru, si le-a expediat, prin serviciul de Posta militara catre directiile de sanatate publica. In acest context, certificatele de specialist pot fi ridicate incepand de astazi de la Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti de catre tosi cei care au sustinut examenul in centrul din Bucuresti, iar incepand de saptamana viitoare si din directiile de sanatate publica aflate in teritoriu", a transmis Ministerul Sanatatii, intr-un comunicat de presa."In urma acestui examen, vom avea 248 noi specialisti in specialitati ca boli infectioase, anestezie -terapie intensiva, medicina de laborator, sanatate publica, medicina, interna radiologie imagistica medicala, medicina de familie care vor creste capacitatea de raspuns la pandemia COVID-19. Dar sunt si specialisti in domenii de care este nevoie pentru acordarea asistentei medicale pacientilor care nu sunt infectati cu noul coronavirus precum, pediatrie, oncologie medicala, chirurgie medicala, diabet zaharat, neonatologie. Multumesc universitatilor pentru sprijinul acordat in urgentarea procesului de emitere a certificatelor", a declarat ministrul Sanatatii, Nelu TataruMinisterul Sanatatii a organizat in perioada septembrie-octombrie 2020 examenul pentru obtinerea titlului de specialist de catre medici, medici dentisti si farmacisti.