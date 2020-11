Asistentele medicale de la un spital din Capitala, obligate sa verifice prizele si instalatiile de oxigen. "Nu e specialitatea noastra, nu avem studii in domeniu"

"Bineinteles ca noi o sa fim trase la raspundere. Stam in saloanele pacientilor Covid aproape in permanenta. Speram din tot sufletul sa nu se intample o tragedie. Noi suntem acolo si verificam, dar nu e specialitatea noastra, nu avem studii in domeniu.Sincer, nu am observat pe tura mea sa se faca aceste revizii, dar am inteles ca au fost si ieri, pe 25, sa verifice. Instalatia e noua, n-ar trebui sa se intample o tragedie," declara Tatiana Barbu, asistenta la Spitalul Witting, citata de Digi 24. Potrivit sursei citate, Cristian Banu , manager al Spitalului Witting a facut mai multe precizari. "Se fac in permanenta. Sunt facute in permanenta reviziile. Exista contractul de mentenanta pe care il avem cu o firma specializata pentru instalatia de gaze medicinale, avem pentru computer tomograf, pentru aparatura din Radiologie. Exista mentenantele pentru aceste aparaturi care au un nivel mare de folosinta. Pentru reparatiile curente, in schimb, avem serviciul Tehnic. Este firesc.Pe fiecare tura, in planul de interventie care este afisat pe fiecare etaj, exista un conducator al interventiei. Pompierul nostru in permanenta actualizeaza, face instructajul de munca. Pe fiecare tura exista un raspunzator pe linia de ISU," precizeaza managerul.