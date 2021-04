Ce asteptari au medicii de la noul ministru al Sanatatii. Laura Zarafin: "Spitale noi, angajarea tinerilor specialisti si depolitizarea managementului"

Prioritatile Ioanei Mihaila

Medicul ATI Laura Zarafin afirma ca o noua lege sanitara, reducerea varstei de pensionare si angajarea tinerilor specialisti ar fi printre asteptarile pe care le au angajatii in sistemul sanitar in perioada imediat urmatoare.Laura Zarafin spune ca ar fi o stringenta nevoie de spitale noi, actiuni concrete pentru atragerea medicilor sa ramana in tara si programe nationale de preventie e bolilor cronice cunoscute."Ce asteptari am de la ministrul sanatatii?- O noua lege sanitara,- O noua lege a malpraxis-ului, cu prevederi care sa includa medierea si sa excluda inchisoarea, cu crearea de polite care sa acopere eventualele despagubiri fixate de sentinte (chiar daca suma platita pentru astfel de polite ar fi mai mare).-Spitale noi (nu ne mai permitem sa pierdem bani aruncati pe re re re-consolidari ale unor cladiri vechi de peste un secol (obligatoriu cu multe dusuri si apa fierbinte).- Reducerea varstei de pensionare pentru medici (medicii reprezinta singura categorie socioprofesionala pentru care iesirea la pensie nu se poate realiza fara penalizari, chiar daca stagiul de cotizare este de 30 de ani). De ce penalizam oameni care cotizeaza 30 de ani?- Angajarea de urgenta a tinerilor specialisti.- Actiuni concrete care sa atraga medicii sa ramana in tara, astfel incat sa se reduca deficitul de medici (in primul rand pentru specialitatile deficitare - ATI, medicina de urgenta, boli infectioase, etc).- Schimbarea paradigmei in care functioneaza sistemul sanitar (schimbarea rolului medicinei de familie - care trebuie sa devina esentiala, cu rol central in preventie, monitorizare si tratare a bolilor cronice).- Programe nationale de preventie a bolilor cronice cunoscute ca foarte frecvente si drept cauze principale de deces - hipertensiunea, bolile cardiovasculare, accidente vasculare, cancere, etc.-Programe nationale de screening pentru bolile generatoare de decese - screening prntru cancerul mamar, cancerul de col uterin, cancerul colorectal, cancerul pulmonar, cancere digestive, etc- Depolitizarea completa a managementului.-Asigurari private de sanatate.-Ghiduri si protocoale terapeutice nationale pe specialitati si patologii, pentru uniformizarea conduitei terapeutice si evitarea unor atitudini gresite terapeutice-Reforma CNAS, schimbarea modului de decontare a serviciilor medicale (actualul sistem DRG s-a dovedit complet aberant, nu reflecta cheltuielile reale pentru serviciile medicale)- Reformarea completa a invatamantului medical, schimbarea sistemului de examinare a absolventilor facultatilor de medicina, a examenului de rezidentiat.Cat despre gestionarea pandemiei, mi se pare evident ca este nevoie de o comunicare empatica, dar exacta, care sa incerce sa mai repare cate ceva din relstia pacienti - medici care a fost afectata de toate imbecilitatile rostite in spatiul public.Nu este o solutie viabila cea cu impartirea spitalelor in "COVID" si "non COVID".Solutiile sunt:- testare masiva,- vaccinare,- protocoale de tratament si monitorizare la domiciliu,-spitale care sa aiba zona COVID si non COVID", transmite Laura Zarafin pe pagina de Facebook Dupa depunerea juramantului, Ioana Mihaila a prezentat, intr-o conferinta de presa, prioritatile pe care le are la conducerea Ministerului Sanatatii "Mandatul meu se va concentra, pe langa gestionarea pandemiei, pe trei prioritati. In primul rand, atragerea si utilizarea de fonduri europene pentru reforme si investitii in sanatate. Am propus investitii de 2,6 miliarde de euro in infrastructura spitaliceasca.In al doilea rand, cresterea accesului la servicii medicale de baza. Am prevazut investitii de 330 de milioane de euro in asistenta prespitaliceasca, cabinete ale medicilor de familie si caravane medicale.In al treilea rand, reforma managementului spitalelor, avem nevoie de oameni bine pregatiti in functii de conducere. Competenta in functii de conducere este o necesitate, nu un moft", a spus ministrul Ioana Mihaila.Analistii politici spun ca Ioana Mihaila ar trebui sa invete din greselile lui Vlad Voiculescu si sa comunice mai mult atat cu echipa de guvernare cat si cu echipa sa de la minister.Ioana Mihaila este al treilea ministru femeie la Sanatate, dupa Daniela Bartos (23 august 1996 - 11 decembrie 1996 si 28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003) si Sorina Pintea , numita pe 29 ianuarie 2018 din partea Partidului Social Democrat si demisa dupa motiunea de cenzura odata cu caderea guvernului Viorica Dancila , in octombrie 2019.