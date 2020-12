Autoritatile din Sibiu au construit un acoperis peste containerele din Spitalul Judetean, in care sunt pacienti COVID, pentru a opri infiltrarea apei

"In sprijinul Spitalului Judetean Sibiu au venit si persoane private, care au ales sa-si arate solidaritatea si sa contribuie cu solutii: Sorin si Alina Huciu, alaturi de arhitectii Radu Badila, Tiberiu Tint si Cristian Popade. Ei s-au implicat cu materiale, dar si cu servicii de specialitate, pentru realizarea acoperisului necesar structurilor modulare de la Unitatea de Primiri Urgente Sibiu, astfel incat pacientii tot mai numerosi care ajung aici sa aiba parte de conditii mai bune de asteptare.Valoarea totala a lucrarilor se ridica la aproximativ 10.000 . Le multumim tuturor pentru generozitatea de care dau dovada, dar si pentru increderea pe care o arata prin gestul lor: increderea ca impreuna putem depasi aceasta perioada grea. Multumesc si personalului tehnic al spitalului care lucreaza ore lungi pentru finalizarea amenajarilor suplimentare", a scris pe pagina de Facebook presedintele CJ Sibiu, Daniela Cimpean.Cimpean a precizat miercuri, pentru Agerpres, ca practic s-a rezolvat problema cu infiltrarea apei in modulul alcatuit din containere. "S-a rezolvat problema. (...) Aici erau doua (containere n.r.) alaturate. (...) La imbinarea dintre cele doua, (...) se prelingea apa", a spus Daniela Cimpean.In curtea SCJU Sibiu exista mai multe containere pentru pacientii cu COVID-19, in unele sunt pacienti care beneficiaza de Terapie Intensiva, altii de tratament fara a fi intubati, in timp ce intr-un container se fac consultatii pentru acesti bolnavi.