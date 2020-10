Avertisment dur al unui medic infectionist: Detectam un singur bolnav de COVID din sase. Trebuie luate masuri mai dure

Medicul mai transmite ca de mircuri pana joi avem in plus 20.000-25.000 de noi bolnavi care au luat SARS-CoV-2 despre care nimeni nu stie nimic, potrivit Antena 3 In aceste conditii, daca nu se pun in practica noi reguli mai dure si daca nu se vegheaza la respectarea lor, vom ajunge lejer la 6.000 de cazuri pe zi, mai atentioneaza medicul Emanoil Ceausu, de la Spitalul Victor Babes din Capitala.Prof. dr. Emanoil Ceausu: Trebuie repede masuri mai dure!"Daca nu se pun in practica noi reguli mai dure si, foarte important, daca nu se vegheaza la respectarea lor, vom ajunge lejer la 6.000 de cazuri pe zi.Repet, masurile sunt obligatoriu de luat repede pentru ca, daca tinem cont de unele studii, la noi se detecteaza numai un singur infectat din cinci sau sase persoane care au COVID-19. Un calcul ne arata ca de ieri pana azi avem in plus 20.000-25.000 de noi bolnavi care au contactat SARS-CoV-2", a declarat prof. dr. Emanoil Ceausu.Citeste si: