Avertismentul profesorului Alexandru Rafila: Rata infectarilor este de 8-10%, mult mai mare decit in perioada starii de urgenta

Profesorul a explicat cum trebuie interpretate raportarile care au explodat in ultimele zile si atrage atentia ca nu ne putem astepta sa scada numarul de infectari, daca nu respectam regulile de baza. Rafila a facut apel si la cei care lanseaza mesaje contradictorii sa nu mai provoace confuzie in randul populatiei."Declaratiile contradictorii in spatiul public creeaza confuzie si vom ajunge la o situatie mult mai grava decat pana acum. Pentru mine este preocupant. Rata de infectare e 3.76%. Sa nu facem confuzie.Cifrele au crescut brusc la un moment dat, brusc am sarit la 22 000 de teste. Multe tari au inceput sa ceara teste, diferenta rezulta din romanii care calatoresc.Proportia este sub 1 la mie. Restul, in jur de o mie sunt din randul celorlalte 12 000 de persoane care reprezinta pacienti simptomatici. proportia este undeva intre 8 si 10 la suta, comparat cu starea de urgentam cand era 1,5. Crestere foarte, foarte mare a procentelor pozitiv," a spus Rafila la Antena 3.