Avertismenul medicului Mihai Craiu: "Se inmultesc cazurile de COVID la copiii cu comorbiditati, care sunt infectati de rude"

Toti copii sunt testati la spital

"Problema este ca acum au inceput sa se imbolnaveasca si copiii care stau numai acasa. Copii care au si comorbiditati - o boala neurologica, obezitate, astm, care iau citostatice. Adica exact acei copii care iau () de la parintii lor, de la rudele lor, pentru ca transmisia in randul comunitatii este foarte mare si adultii nu respecta regulile. Vorbesc de copii care nu ies din casa, nu merg la scoala, nu sunt expusi la nimic. (...) Mesajul este unul de responsabilizare: daca nu ne pasa, si nu credem, si suntem covidosceptici pentru noi, trebuie sa ne gandim la copii la fel de mult ca si la bunici si sa luam masurile care se impun", a declarat dr. Mihai Craiu sambata, la Digi24. Medicul spune ca acesti copii care au boli cronice pot evolua intr-o forma grava de Covid-19, iar pericolul consta in faptul ca sunt mai putine locuri pentru copii decat pentru adulti in spitalele specializate Covid, unde exista toata aparatura necesara ingrijirii unor astfel de cazuri serioase."De-aia trebuie sa avem grija de copiii nostri bolnavi, ca sa nu ajungem in situatia adultilor", a mai spus dr. Craiu.El a aratat ca in spitalele pedriatrice toti copiii sunt testati Covid si daca testul este pozitiv micutii sunt transferati la Spitalul Matei Bals, unde se trateaza si copiii bolnavi de Covid.In privinta tratamentului la copii, dr. Craiu atrage atentia ca nu trebuie dat de parinti fara indicatia medicului."Imensa majoritate a copiilor care fac forme usoare nu au nevoie decat de antitermice. Parintii, inainte de a se panica, daca simt nevoia de a vorbi cu cineva calificat, sa sune la medicul de familie, sa sune la acele numere verzi si sa stea linistiti, pentru ca, atata vreme cat nu exista semne clinice, copiii nu au nevoie de medicatie preventiva cu diverse tipuri de antibiotice - in mod categoric la o boala virala antibioticele nu ajuta si in niciun caz in automedicatie; daca ni le scrie medicul, da. Daca se agraveaza, la spital", a mai declarat Mihai Craiu.